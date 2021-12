La cucina è il luogo in cui la fantasia può viaggiare e la creatività può esplodere. Ai fornelli, infatti, abbiamo la possibilità di lasciar andare tutto il nostro estro artistico, sperimentando dei piatti mai fatti prima. Cucinare nuove ricette e metterle in tavola è sicuramente un’abitudine che tanti amano e a cui non rinuncerebbero mai. E c’è anche da dire che alcuni di questi piatti potrebbero far bene non solo al nostro palato ma anche al nostro organismo. Infatti, ci sono alcune ricette che potrebbero avere delle proprietà benefiche che forse non ci aspetteremmo. Basterà conoscerle e chiedere conferma al nostro medico di fiducia per provarle tutte.

Sono proprio queste le polpette a base di melanzane amiche del cuore e della salute cardiovascolare

Di ricette che potrebbero essere grandi amiche del nostro organismo avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato i passaggi da compiere per realizzare un piatto che si presenta come amico di ossa e cuore. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato una ricetta che potrebbe salvaguardare il nostro cuore e i muscoli. Oggi continuiamo la lista di piatti e presentiamo le polpettine di melanzane e tonno. Questi due ingredienti, infatti, potrebbero fare molto per la nostra salute. Le melanzane potrebbero controllare i livelli di colesterolo nel sangue e, grazie alla presenza di potassio, salvaguardare la salute del cuore. Per quanto riguarda il tonno, poi, quest’ultimo potrebbe prevenire le malattie cardiovascolari grazie alla presenza di omega 3.

Ecco tutti i passaggi necessari per preparare le nostre deliziose polpette da servire in tavola

Per realizzare le nostre polpette, dovremo procurarci 150 grammi di tonno, 1 melanzana, un rametto di rosmarino, olio extravergine di oliva, sale, 1 cucchiaio di pangrattato. Per prima cosa, laviamo la melanzana e tagliamola in piccoli cubi. Successivamente, facciamo dei piccoli buchi su tutti i cubi appena tagliati e inseriamoli nel forno a 190°C per un quarto d’ora. Poi, frulliamo il tutto e, in una ciotola, aggiungiamo assieme alla melanzana appena tritata anche il tonno, il cucchiaio di pangrattato, il rosmarino, il sale e un cucchiaino di olio. Impastiamo il tutto con le mani, fino a far amalgamare gli ingredienti alla perfezione e diamo la forma alle nostre polpette. Rimettiamole in forno, sempre a 190°C per una mezz’ora, girandole ogni tanto per non farle bruciare.

Perciò, ora lo sappiamo. Sono proprio queste le polpette a base di melanzane amiche del cuore e della salute cardiovascolare. Oltre ad essere delle ottime alleate per la nostra salute, queste polpette delizieranno anche il nostro palato. Ma attenzione. Prima di decidere di cucinarle e consumarle, confrontiamoci con il nostro medico di fiducia. Infatti, è sempre meglio consultare un esperto che soprattutto conosce la nostra situazione prima di prendere qualsiasi decisione o di inserire nuovi piatti nel nostro schema alimentare.