La moda ce lo dimostra spesso: non dovremmo mai buttare via niente, perché anche quel capo che ci sembra ormai superato può tornare di tendenza.

Quest’anno è andata così in tantissimi casi. Per esempio, con questo modello di jeans che sta spopolando perché slancia e sta bene a 20 come a 50 anni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le cose, però, non sembrano destinate a cambiare e gli stilisti hanno annunciato per l’inverno alle porte un nuovo ritorno di moda.

Questa volta non si tratta di un paio di pantaloni o un paio di scarpe, come i mocassini da abbinare così per evitare di sbagliare con look antichi e sembrare fuori moda.

Piuttosto, tocca alle gonne, capo iconico dell’abbigliamento femminile, apprezzato 365 giorni l’anno.

Allora, andiamo a scoprire in questo articolo quale adocchiare per il prossimo shopping o tirare fuori dall’armadio per look all’ultimo grido.

Torna di moda questo modello di gonna anni ’60, chic e caldo da avere nell’armadio a 30 e 50 anni

I protagonisti sono gli anni Sessanta, periodo nel quale ha fatto sfoggio un tessuto antichissimo, ritenuto elegante e bon ton.

Sulle passerelle di tutto il Mondo, iniziano proprio a sfilare modelle con gonne e completi in pied de poule.

Questa particolare trama, di origine scozzese, intesse tradizionalmente fili bianchi e neri creando il tipico decoro diagonale a zampa di gallina.

Apprezzatissimo negli anni Novanta, oggi il pied de poule rappresenta nuovamente un trend da sfoggiare, soprattutto in formato gonna.

Modelli

Le gonne in pied de poule più trendy di questo inverno sono realizzate principalmente in lana o con altre fibre sintetiche dalla resa particolarmente pesante.

Tra i vari modelli troviamo le longuette, gonne che sfiorano il ginocchio o che lo superano appena, eternamente eleganti. Perfette per l’ufficio, per eventi importanti o ricorrenze particolari, si dividono in longuette aderenti o dalla vestibilità più morbida, anche a balze.

In alternativa, la minigonna, che quest’anno è tornata alla ribalta, impreziosita con tasche finte, inserti in pelle, bottoni dorati e cinte ton sur ton.

Colori

Vediamo ora il mix di colori della gonna pied de poule perfetto da sfoggiare quest’inverno.

Immancabile il classico dei classici, nero e bianco.

Nelle altre versioni troviamo sempre il nero ma unito al:

marrone;

rosa confetto;

fucsia e viola;

beige e panna;

verde e arancio.

Abbinamenti

Quindi, torna di moda questo modello di gonna anni ’60, chic e caldo da avere nell’armadio a 30 e 50 anni.

Non ci resta che capire come abbinarla.

Per gli eventi veri e propri e le ricorrenze formali, l’ideale sarebbe acquistare un tailleur con gonna e giacca coordinate in pied de poule.

Sarebbe impeccabile sfoggiarlo con calze nude e impalpabili, oppure nere velate, e decolleté.

In alternativa, possiamo anche valutare un blazer unico colore che richiami uno dei colori intrecciati nel decoro della gonna.

Infine, in caso di uscite informali, possiamo abbinarla ad un maglioncino o cardigan con sotto una camicetta, stivali e cappotto.

Approfondimento

Non solo mocassini e sneakers, per l’inverno scegliamo questi stivali comodi e chic che si abbinano a tutto.