Ideati per outfit prettamente maschili, i mocassini, oggi, fanno parte anche del guardaroba femminile. Queste scarpe di cuoio, infatti, hanno fatto strage di cuori diventando, a poco a poco, le preferite di molte donne.

A conquistare sono i loro punti di forza: la comodità, la praticità e il loro innato mood chic che rende speciale qualsiasi cosa indossiamo.

Le loro origini sono antichissime e il primo modello ricordato dalla storia della moda è quello degli indiani d’America. Da qui, i mocassini hanno attraversato tutte le epoche con gran successo fino ad arrivare ai nostri giorni.

Il trend moderno lascia a queste scarpe l’impronta originale ma ristruttura le suole, rendendole più importanti, alte, vistose e spesso “a carrarmato”.

Ma come abbinare i mocassini anche a 50 anni per evitare di sbagliare con look antichi e sembrare fuori moda?

Lo scopriremo in questo articolo.

Errore in agguato

Queste scarpe, amate ad ogni età, potrebbero farci commettere qualche errore di stile soprattutto nella versione nera. La loro anima, infatti, è sicuramente classica e custodisce in sé il gusto degli anni passati. Proprio questa loro caratteristica, però, potrebbe invecchiare i nostri look e dare un immediato effetto demodé.

Per apparire sempre alla moda, invece, basta mixare i nostri mocassini preferiti con le ultime tendenze.

Ecco, allora, qualche consiglio vincente.

La prima cosa che potremmo fare è osare con colori vivaci e accesi e questo è il momento giusto per farlo. La moda autunno-inverno 2021 e 2022, infatti, non è mai stata così colorata.

Quindi, arricchiamo il look con maglie e soprabiti verde leprechaun, viola, giallo, fucsia, carta da zucchero e turchese.

Per spezzare con il nero, andrebbero bene anche tutte le sfumature del marrone e del beige.

Pantaloni

Per quanto riguarda il sotto, sono tante le scelte che possiamo fare. Per esempio, potremmo valutare questo modello di jeans che sta spopolando perché slancia e sta bene a 20 come a 50 anni.

Potremmo anche optare per i leggings, per un outfit da ogni giorno, comodo e caldo. In questo caso, possiamo abbinare sia un maglione over e più coprente che uno crop, a seconda di come ci sentiamo a nostro agio.

Gonne

Mocassini e gonne accoppiata vincente.

Per un effetto super alla moda, proviamoli con quelle midi plissettate, soprattutto di pelle, maglione over di lana pesante e cappotto.

In alternativa, proviamoli con le minigonne, da scegliere tra questi modelli che sono i più trendy e da accaparrarsi immediatamente.

Calze e calzini

Concludiamo con questi ultimi abbinamenti.

Nel mondo delle calze, i collant sono tornati di moda e in questo articolo possiamo scoprire i modelli di tendenza. Questi sono perfetti per completare look con gonne o abitini.

Infine, per quanto riguarda i calzini da abbinare ai pantaloni, prediligiamo modelli alti sopra la caviglia, in lana o cashmere ma anche velati e decorati. In alternativa, un paio di fantasmini scollati per dare l’idea di non indossare nulla e mostrare la caviglia, cosa che è sempre cool.