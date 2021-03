Si è visto sulle passerelle dei più grandi brand e ora, finalmente, torna di moda questo fantastico colore per la primavera 2021. Un cromatismo che regala gioia, serenità e tranquillità. Un colore amatissimo anche dalla TV e soprattutto da un personaggio che ha fatto la storia della moda in televisione.

Era il 2006 quando uscì il film “Il diavolo veste Prada” ed è indimenticabile la frase di Miranda Priestly, interpretata da Maryl Streep, che recitava: “Quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo”. E così torna di moda questo fantastico colore per la primavera 2021.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

L’azzurro ceruleo

Il ceruleo è un colore molto usato sia nel mondo della moda sia nel design d’interni. È un colore simile a quello del cielo, ma con un’intensità diversa. Nel mondo del design questo colore si usa moltissimo per le stanze da letto, perché regala un senso di tranquillità e pacatezza.

Nella moda spring-summer 2021

E dalla camera da letto arriva a colorare anche i capi della collezione primavera-estate 2021. Così il ceruleo si trova sui trench di Burberry, su mini dress marini di Versace, sulle longuette di Boss, sui long dress di Chloé e sui vestiti imperiali di Dior, disegnato da Maria Grazia Chiuri.

Anche Fendi utilizza moltissimo questo colore nella sua collezione. Infatti si può trovare declinato sia sui capi femminili sia su quelli maschili. Per la donna i look ceruleo si completano con boot arancioni o gialli, creando dei contrasti molto strong. Per lui invece Fendi disegna dei completi over color ceruleo.

E così il colore tanto amato de Il diavolo veste Prada torna predominante nella stagione primaverile di quest’anno. E ovviamente le proposte color ceruleo non si fermano solo ai brand d’alta gamma, ma arrivano anche a quelli del fast-fashion come Zara o H&M.

Approfondimento

Apparire più slanciata anche grazie solo a questo paio di scarpe.