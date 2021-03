Il giusto mix di capi può veramente aiutarci a sembrare più alte e slanciate. Ad esempio il pantalone a vita alta aiuta molto, perché sposta il punto vita rendendo così le gambe apparentemente più lunghe. Anche una maxi camicia con una cintura alla vita rende la silhouette più slanciata. E anche le gonne corte aiutano ad essere più slanciate. Insomma alla fine è solo questione di come si abbinano i capi. Ma si può apparire più slanciata anche grazie solo a questo paio di scarpe, l’importante è come si abbinano.

La decolleté nude

Oltre a giocare con il punto vita, spostando di qualche centimetro in alto, si può apparire più slanciata anche grazie solo a questo paio di scarpe. Le décolleté sono forse le scarpe più famose che esistono al mondo, e sicuramente un bel tacco aiuta a slanciare la donna. È però molto importante il colore della scarpa. Perché alcuni colori, pur essendo su un tacco vertiginoso, in realtà non aiutano affatto la silhouette.

Perché la scarpa nude?

Molte persone non amano il colore nude, ma in realtà, scelto per le scarpe, è un potente alleato. Infatti la décolleté nude aiuta a slanciare la figura, perché va a creare una linea continua tra l’incarnato delle gambe e il piede. Creando così un unico colore. Se invece si sceglie una scarpa colorata o anche nera, si andrà a creare una spaccatura proprio sui piedi, che quindi accorcia la figura.

Questa scarpa si può abbinare con un tailleur gonna e giacca, oppure con un midi dress o anche mini. Si può abbinare anche con una minigonna. Si sconsiglia però di abbinarle con un pantalone, perché in questo caso si perde la continuità cromatica tra gamba e piede. Quindi quello che è molto importante per ottenere una silhouette slanciata è quello di avere le gambe scoperte, basta anche una gonna che arriva sotto il ginocchio, non necessariamente una mini gonna.

Approfondimento

