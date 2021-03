La maggior parte di noi, bene o male, utilizza gli evidenziatori. Che sia per studiare, per sottolineare alcune parti dei documenti o per colorare, gli evidenziatori sono presenti in quasi tutte le case. Ma chi immaginava che potessero essere sfruttati per tante altre cose? Infatti, in pochi sanno che gli evidenziatori possono essere utilizzati in questi modi impensabili. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Con gli evidenziatori possiamo rendere davvero originali le nostre unghie

La moda della nail art sta davvero spopolando e tutti, uomini, donne e giovani, ormai amano prendersi cura delle loro unghie. Per renderle davvero originali e fuori dal comune, potremmo usare gli evidenziatori. Basterà stendere prima uno strato di smalto bianco, lasciarlo asciugare e poi iniziare a dare sfogo alla creatività. Potremo disegnare diverse immagini con il colore di evidenziatore che più ci piace!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Possiamo anche rendere davvero particolari le nostre scarpe da ginnastica

Tutti noi abbiamo un paio di scarpe da ginnastica ormai rovinate e quasi da buttare. Per riportarle in vita e renderle alla moda, possiamo sfruttare i colori brillanti degli evidenziatori. Infatti, basterà disegnare con la matita le immagini che ci piacciono di più. E poi, sarà sufficiente colorarle con i colori che sceglieremo. In questo modo, le nostre scarpe saranno davvero alla moda e risparmieremo su un nuovo paio!

L’evidenziatore può diventare anche una fantastica torcia d’emergenza

Questo riutilizzo dell’evidenziatore è davvero fuori dal comune. Questo oggetto, infatti, può diventare un’utilissima torcia d’emergenza. Basterà accenderne la punta. L’inchiostro prenderà fuoco e si illuminerà immediatamente. Ovviamente, se dobbiamo farlo, sarà meglio porre molta attenzione!

L’evidenziatore, infine, potrà dirci se abbiamo pulito bene la nostra casa

Come ultimo riutilizzo, c’è un’interessantissima lampada UV da costruire, che potrà indicarci ogni genere di sporcizia presente nella nostra casa. Dovremo prendere il nostro telefono e appiccicare del nastro adesivo sul flash. Ora, coloriamolo con un evidenziatore blu. Attacchiamo un altro pezzo di nastro adesivo e, questa volta, ricopriamolo con il colore viola. Spegniamo la luce nella stanza e attiviamo la torcia sul telefono. Le macchie salteranno fuori in un lampo e noi potremo eliminare ogni tipo di sporcizia!

Se “In pochi sanno che gli evidenziatori possono essere utilizzati in questi modi impensabili” è stato utile, lo sarà anche “Mai gettare le tazze o i piatti rotti, perché hanno un riutilizzo davvero sorprendente”.