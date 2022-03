Mattina e sera, la beauty routine è d’obbligo. Non dobbiamo, infatti, mai dimenticarci di lavare il viso e nutrirlo in modo corretto. Con dei semplici gesti, riusciremo ad avere una pelle bellissima, super luminosa, sana e soda. Questo discorso non vale solo per la pelle, ma vale anche per la zona degli occhi. In questa zona ci sono due grandi problemi, che ci affliggono continuamente: le occhiaie e le borse.

Occhiaie e borse

Le occhiaie sono quel famoso segno nero sotto gli occhi, mentre le borse sono quei rigonfiamenti che si creano sempre sotto l’occhio. Se da una parte le occhiaie possiamo coprirle con il trucco, per le borse è un pochino più complesso in quanto sono un rigonfiamento. Possiamo usare tutto il trucco che vogliamo, ma non è tanto una questione di colore quanto di gonfiore. Ovviamente questo non significa che se uno ha le borse, allora deve arrendersi alla vita. Ci sono, infatti, moltissimi prodotti che sono stati creati proprio per sgonfiare le borse. C’è ad esempio il contorno occhi, oppure ci sono delle maschere per occhi che si possono usare.

Le creme viso

Se da una parte ci dobbiamo occupare degli occhi, dall’altra è importante prendersi cura anche della pelle. E per farlo usiamo tendenzialmente dei detergenti, dei sieri, delle creme idratanti e a volte anche delle maschere viso. Tutto corretto, ma possiamo aggiungere anche un nuovo semplice ed economico strumento.

Oltre a creme o contorno occhi, ecco come avere una pelle perfetta e zero borse con un rimedio super economico

Si tratta di un nuovo strumento veramente sorprendente. Parliamo delle ice globes. Queste sono delle semplici sfere ghiacciate da passare sul nostro viso. Se le passiamo sul viso, i movimenti e il freddo andranno a distendere la pelle e a decongestionarla, sgonfieranno le borse sotto gli occhi e andranno a tonificare la pelle.

Due semplici sfere che se passate sul viso, seguendo i giusti movimenti, avranno un vero effetto wow. La forza di questi prodotti è data sicuramente dal movimento delle sfere, ma anche dal freddo. Basti pensare alla criolipolisi e in generale alla crioterapia.

Ma non solo, perché ad esempio quando eravamo piccoli e ci facevamo male, la prima cosa che mettevamo sulla ferita era del ghiaccio che sgonfiava la zona. E quindi oltre a creme o contorno occhi, ecco come usare le sfere di ghiaccio per la nostra pelle e i nostri occhi.

Approfondimento

Una dieta sbagliata, squilibri ormonali e creme viso errate potrebbero causare questi problemi alla pelle