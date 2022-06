La nostra casa è il luogo in cui ci sentiamo al sicuro e cerchiamo un po’ di relax. Con l’arrivo dell’estate trascorriamo più tempo all’esterno usando maggiormente balconi, terrazzi e giardini. Come sappiamo però, con le belle giornate iniziamo a sentire il ronzio di alcuni insetti e a vedere altri animali poco graditi. Coloro che durante l’inverno si rifugiano, tornano ad essere attivi e produttivi in primavera e in estate. Formiche, mosche e scarafaggi, senza dimenticare i topi possono rendere i nostri momenti di riposo un vero incubo. Se questi animali si intrufolano nelle nostre case possono crearci grandissimi problemi. Una volta nascosti, gli insetti possono nidificare nei luoghi più impensabili. Inoltre, non solo gli insetti ma anche altri animali possono portare malattie e dunque è necessario trovare un rimedio per risolvere questo problema.

Oggi vogliamo concentrarci su topi, scarafaggi e talpe, animali molto diversi tra loro ma che è importante tenere lontano dalle nostre case ed esterni.

Topi, scarafaggi e talpe si allontaneranno velocemente se anziché aglio e menta useremo questo straordinario repellente naturale dal fresco profumo

Quando ci ritroviamo a lottare contro questi animali spesso ricorriamo a prodotti chimici che possiamo reperire in qualsiasi supermercato o negozio specializzato. Tuttavia, chi ha in casa bambini o animali domestici, preferisce evitare ricorrendo ai classici e più tradizionali rimedi della nonna. Questi sono sempre molto apprezzati perché con pochi ingredienti, che spesso abbiamo già in casa, possiamo risolvere una miriade di problemi. Alcuni animali sono molto sensibili ad alcuni tipi di odori e possiamo usare questa caratteristica a nostro vantaggio. Molte persone usano l’aglio come repellente per topi e talpe, mentre la menta contro gli scarafaggi. Con questo articolo spiegheremo invece come realizzare un solo repellente naturale dal profumo piacevole da utilizzare contro questi animali.

Come realizzarlo ed utilizzarlo

Topi, scarafaggi e talpe si allontaneranno velocemente se uniamo 3 ingredienti naturali. La lavanda possiede un profumo piacevolissimo che invece risulta parecchio fastidioso soprattutto ai roditori. Un altro ingrediente naturale molto efficace è alloro. Possederne una pianta può facilmente risolvere il nostro problema, ma anche soltanto procurarsene qualche foglia. Infine, il limone: preziosissimo alleato per la pulizia della casa e che quasi ognuno di noi ha già in dispensa.

Per tenere lontani scarafaggi e topi dalle nostre case basterà diluire in acqua 15 gocce di olio essenziale di lavanda e il succo di un limone. Infine, sbricioliamo al suo interno le foglie di alloro. Lasciamo riposare il prodotto per 24 ore prima di utilizzarlo e vaporizziamo vicino a porte e finestre di casa. Se invece il nostro obiettivo è di allontanare le talpe dal giardino per evitare danni, usiamo questa soluzione su dei legnetti e sistemiamoli qua e là in varie zone del giardino. Con questo semplice rimedio potremo mantenere aree esterne libere da talpe e topi ed impedire l’ingresso in casa dei tanto odiati scarafaggi.

