Louise Veronica Ciccone, nel Mondo conosciuta come Madonna, viaggia verso i 64 anni, eppure sembra aver scoperto l’elisir di lunga vita. La rockstar americana, infatti, ha postato qualche giorno fa, sul suo profilo Instagram, una foto molto provocatoria. Questa la ritraeva di spalle con un abbigliamento abbastanza spinto, con tanto di calze a rete. A colpire sono stati i glutei, i quadricipiti e le gambe della pop star italo americana.

Per il viso e il decolleté, mostrati in uno scatto di giugno, più di qualcuno ha insinuato che abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Per il resto del corpo, invece, non ci sono dubbi. Madonna è stata tra le prime a promuovere la cardio dance, una danza capace di stimolare tutte le parti della figura. I suoi allenamenti sono diventati iconici per milioni di fan in giro per il Mondo.

Le sue canzoni, i suoi balli, i suoi ritmi, ancora oggi vengono imitati per riprodurre esercizi fisici a tempo di musica. In fondo, Madonna ha sempre lavorato molto con il proprio corpo, sin dagli anni Ottanta. Oltre alla cura dell’alimentazione, la pop star ha investito molto sul suo fisico e oggi, abbondantemente oltre i 60, dà ancora lezione a molte ragazze.

Tonifica braccia e gambe, rassoda quadricipiti e glutei ed è ottimo per il cuore questo allenamento diventato cult grazie a Madonna

Cos’è, però, nello specifico la cardio dance? È una serie di esercizi che viene ripetuta in sequenza, quasi fosse una coreografia di un corpo di ballo. Si può praticarla nei corsi di fitness, oppure semplicemente cliccando su Youtube e guardando uno dei tanti video che la mostrano. Accompagnate dalla musica, spesso proprio di Madonna, le insegnanti virtuali eseguono i movimenti esattamente come fossimo in palestra. Tonifica braccia e gambe, rassoda quadricipiti e glutei, ma non solo. La cardio dance, infatti, modulando gli esercizi sotto forma di movimenti di danza, permette a chi la pratica di divertirsi di più. È, quindi, più stimolante e permette di provare sensazioni diverse rispetto ai semplici esercizi classici.

È rilassante e stimola la produzione di serotonina, il cosiddetto ormone del buonumore, per la sua capacità di regalare benessere psicofisico. Di conseguenza è un’attività che fa bene non solamente al corpo, ma anche alla mente. Madonna, per esempio, la concilia con lo yoga, di cui è una grande fautrice. La cardio dance, quindi, riassumerebbe in sé tutto ciò di cui il nostro corpo avrebbe bisogno. Per sentirsi in forma, far battere il cuore in maniera positiva e rassodare il corpo, anche quando si è entrati nella fatidica soglia degli anta.