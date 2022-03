La lotta ai tumori è ancora oggi la grande battaglia combattuta dalla medicina. In ottica di prevenzione oncologica, è importante classificare tutte le potenziali cause e i fattori di rischio. Tra questi, stando a quanto affermano i medici già da tempo, ci sarebbero anche dei comuni virus. Lo conferma un recente studio portato avanti dall’International Cancer Genome Consortium e pubblicato sulle pagine di Nature Medicine e della Fondazione Veronesi.

La suddetta ricerca ha studiato il genoma di 35 tipi diversi di tumore, scoprendo un’origine virale nel 13% dei casi. Questa correlazione, però, può avere anche aspetti positivi. Infatti, grazie ai vaccini e allo sviluppo delle terapie antivirali, sarebbe possibile contrastare non solo i virus, ma anche i loro potenziali effetti tumorali.

Tra le cause di molti tumori ci sarebbero anche questi comuni virus ed ecco i farmaci per combatterli

Stando a quanto affermato dagli esperti, il motivo per cui i virus potrebbero causare alcuni tumori è che sono formati da materiale genetico. Per questo, interferendo con il nostro DNA, potrebbero causare una crescita cellulare anomala.

Oggi sono già molte le forme di tumore che avrebbero un legame diretto e accertato dalla scienza con alcune forme virali. Il virus dell’epatite B potrebbe causare il tumore al fegato, il virus di Epstein-Barr linfomi e carcinomi nasofaringei, l’Herpes virus-8 il Sarcoma di Kaposi. I virus HPV aumenterebbero i rischi di tumori testa-collo, all’utero e all’ano, mentre il virus linfotropo potrebbe causare la leucemia.

Altri virus, invece, aumenterebbero le probabilità di cancro in modo indiretto. Tra questi, il virus dell’epatite C, che potrebbe causare neoplasie al fegato, e l’HIV, potenziale causa di varie tipologie di tumore.

Per abbattere il rischio tumorale portato dai virus abbiamo due potenziali strade: la vaccinazione e i farmaci antivirali.

Vaccini e farmaci in prima linea nella lotta al cancro

Abbiamo detto che i virus sarebbero tra le cause di molti tumori diversi. Per fortuna, però, la medicina ha già trovato dei rimedi validi per arginare questi rischi.

Il primo rimedio è la vaccinazione. Pensiamo per esempio a quella per l’epatite B o quella per il papilloma virus, entrambe molto efficaci.

Da non sottovalutare anche l’effetto degli antivirali, specialmente in presenza di quei virus per cui ancora non esiste un vaccino. Parliamo, per esempio, di epatite C e HIV. Per l’epatite, da anni esistono terapie antivirali in grado di debellare il virus in poche settimane, arginando i danni. Per l’HIV, al momento esistono soltanto degli antiretrovirali che controllano l’andamento della malattia. Eppure, se somministrati al principio della malattia, questi farmaci allungano l’aspettativa di vita di un sieropositivo a quella di un soggetto sano.

