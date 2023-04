Togliere le fughe nere dalle piastrelle di bagno e cucina in primavera: ecco i consigli di Bianca Guaccero

Volto amato dagli spettatori a cui ha tenuto compagnia con il programma Detto Fatto andato in onda per 10 anni, La Guaccero è un’esperta di pulizie domestiche. Centinaia di consigli e trucchi che ha dispensato, frutto della sua collaborazione con Titty e Flavia. Le 2 donne hanno contribuito al successo della trasmissione grazie ai loro interventi in materia di economia domestica.

I momenti in cui Bianca Guaccero interagiva con Titty e Flavia parlando di come risolvere i problemi domestici erano tra i più seguiti dal pubblico che amava Detto Fatto. Questo perché quando si tratta della propria casa è necessario fare attenzione e spesso portare a termine le pulizie da soli in poco tempo e con poca fatica è indispensabile. Ne sa qualcosa proprio la Guaccero che qualche anno fa era stata derubata dalla donna delle pulizie che aveva problemi di gioco d’azzardo.

E allora è meglio imparare qualche trucchetto e occuparci della casa personalmente anche quando si tratta dei lavori più antipatici. Fra questi sicuramente togliere le fughe nere dalle piastrelle. Negli ambienti più umidi come bagno e cucina, le fughe si inscuriscono e quando utilizziamo i prodotti sbagliati peggioriamo la situazione invece di migliorarla. I consigli che la Guaccero ci dava su indicazione di Titty e Flavia erano quelli di ricorrere a ingredienti naturali e limitare i prodotti chimici.

La cucina ci aiuta

In cucina abbiamo prodotti naturali che usiamo per preparare pranzi e cene che sono utili per rendere le fughe delle piastrelle bianche e igienizzate. Il suggerimento è quello di mischiare 2 parti di aceto e una di limone e aggiungere un cucchiaino di sale fino. Una volta eliminata la sporcizia possiamo risciacquare con acqua calda. Le fughe si scuriscono per diversi motivi. Nei pavimenti la causa è data dal fatto che ci camminiamo sopra ma per le piastrelle del bagno è l’umidità dell’ambiente a incidere.

I residui di sporco che con l’umidità si sedimentano possono essere eliminati anche grazie al bicarbonato. Mischiato con l’acqua ossigenata ci da una soluzione ottima quanto l’aceto e il sale, basta solo spazzolare e risciacquare con acqua calda. Se vogliamo ottenere un’azione ancora più approfondita possiamo spruzzare la soluzione sulle fughe e lasciare agire per 30 minuti prima di usare l’acqua.

Togliere le fughe nere dalle piastrelle con la fecola

Nel programma Detto Fatto, Bianca Guaccero insieme a Titty e Flavia, insisteva sull’utilizzo di questi ingredienti. Il motivo è semplice. Fare le pulizie è più facile quando non ci sono detersivi chimici che rischiano di danneggiarci una volta mischiati con l’acqua calda. Gli ingredienti naturali sono consigliati per vari tipi di pulizia. Sono rimedi da preferire per combattere il calcare dei rubinetti, per i fori del ferro da stiro, per pulire il forno, per eliminare gli odori.

Anche se la trasmissione non va più in onda questi consigli rimangono i migliori in circolazione per igienizzare la nostra casa senza pericoli. Proviamo per esempio a creare una miscela con 1 bicchiere di acqua ossigenata, 3 cucchiai di fecola di patate, un cucchiaio di aceto e un goccio di detergente biologico per pavimenti. Otterremo una super pozione con cui sgrassare anche le fughe più nere. Le fughe delle piastrelle macchiate sono anti-estetiche e non possiamo trascurarle facendo diventare il problema irrisolvibile. Agire con prontezza ci farà risparmiare tanta fatica. Ora che arriva la primavera e i lavori domestici si intensificano sarebbe meglio utilizzare maggiore cautela in casa e pulire in totale sicurezza.