Vetri splendenti e senza aloni con poco sforzo: i consigli di Manila Nazzaro

È stata una delle protagoniste della sesta edizione Grande fratello VIP nel 2021, e si è fatta notare per la sua propensione a tenere in ordine la casa oltre che aiutare i suoi colleghi in difficoltà. Spesso criticata per entrambi i motivi, la showgirl è un’ottima padrona di casa e ci svela numerosi trucchi per fare le pulizie senza faticare.

Si lamentava nella casa dei vipponi perché era spesso stanca, costretta a rimediare alle mancanze dei coinquilini. Mancanza di iniziativa e di buon senso a suo dire. Strigliava le Selassié che di pulizie non ne volevano sapere. E in casa si era creato un fronte contrario che la chiamava lavapiatti. Le è andata avanti con l’appoggio del pubblico ma le offese non l’hanno lasciata indifferente.

Perché dovrebbe essere criticata una persona che si prende cura del posto in cui vive? Fino a poco tempo fa era il contrario. Segno dei tempi che cambiano. Manila Nazzaro, invece, ci dà ottimi consigli su come rendere i vetri splendenti e senza aloni in poco tempo e con la minor fatica possibile.

Rimedi naturali

Per ottenere una pulizia ottimale dei vetri è necessario utilizzare prodotti naturali. Alla vincitrice morale del Grande Fratello VIP 2021 piacciono particolarmente. Aceto e bicarbonato da preferire all’ammoniaca, l’alcol utilizzato per far brillare i vetri. In assenza di alcol non dimentichiamo che l’ammorbidente è un prodotto che può rendere luminose le superfici delicate igienizzandole al meglio.

La Nazzaro non ama l’ammoniaca e preferisce aceto e bicarbonato. Il bicarbonato è detergente, neutralizza gli elementi acidi e gli odori, è antisettico e antibatterico. L’aceto è sgrassante ed elimina gli elementi minerali dando profondità alla pulizia. Per ottenere un prodotto naturale efficace dovremmo mischiare in un secchio di acqua calda 4 cucchiai di bicarbonato e 4 cucchiai di aceto bianco. Il prodotto va inserito in uno spruzzino e utilizzato come faremmo con il Vetril. Cioè spruzziamo direttamente sul vetro e ripassiamo con un panno in microfibra.

Vetri splendenti e senza aloni in inverno e in estate

Anche l’ammorbidente non è un rimedio da scartare soprattutto se vogliamo eliminare gli aloni. In un secchio di acqua calda è sufficiente un tappo di ammorbidente che ci da la giusta quantità. Bagniamo il panno in microfibra e passiamolo nel vetro prima di asciugare con un panno di cotone. Tutti gli aloni scompariranno in un secondo.

Tra le domande che spesso gli utenti fanno sulla pulizia dei vetri c’è quella riguardante la frequenza. La Nazzaro li pulisce ogni 2 settimane se non piove. In inverno dovremmo pulire di rado perché c’è minore luminosità ma la pioggia ci costringe a farlo almeno 2 volte al mese. In estate piove di meno ma spesso la pioggia è più sporca e la luminosità è sicuramente maggiore. Quindi proviamo a pulire 2 volte al mese e qualche volta in più nel caso di pioggia. I vetri inoltre vanno sempre spolverati prima di essere bagnati. Altrimenti gli aloni potrebbero peggiorare invece di scomparire.