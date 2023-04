Tra le forme di risparmio di medio-lungo termine più amate dagli italiani, quello postale occupa i primi posti. Sono tanti i motivi alla base di questa preferenza, non ultimo i rendimenti, specie quelli passati. Nel secolo scorso gli interessi offerti sui buoni fruttiferi postali (BFP) di lungo termine erano davvero robusti. L’inflazione era alle stelle come adesso, per cui l’emittente cercava in tal modo di proteggere il potere d’acquisto del capitale raccolto.

Oggi lo scenario di fondo è radicalmente mutato, per cui i tassi del tempo restano solo un caro, vecchio e lontano ricordo. Peraltro è difficile immaginarne anche un loro ritorno futuro. Insomma, il classico treno che non dovrebbe più ripassare, almeno a stretto giro.

Tuttavia, il recente rialzo dei rendimenti sul reddito fisso ha coinvolto anche questa particolare famiglia di prodotti. Facciamo il punto della situazione e vediamo qual è lo stato dell’arte della scuderia dei BFP a metà aprile 2023. In particolare, ecco i 5 migliori buoni fruttiferi postali di primavera per avere un rendimento certo a breve, medio o lungo termine.

Sulla scadenza a 4 anni

Sulla durata più corta il buono più generoso in termini di ritorno finale è il 4 anni risparmiosemplice nella versione premiale. L’emittente prevede infatti due distinte versioni del titolo, quella standard e quella premiale. Nel 1° caso il tasso effettivo annuo lordo al termine del quadriennio (durata del buono) è dell’1,50%, l’1,32% netto. Nel 2° il tasso annuo lordo a scadenza sale al 2,50% (2,20% netto).

In entrambi i casi la sottoscrizione è possibile se si attiva un Piano di risparmio risparmiosemplice. Invece il rendimento premiale finale è appannaggio solo di chi raggiunge minimo 24 sottoscrizioni periodiche all’interno del Piano.

Un altro vantaggio del buono è che da la possibilità di investire un po’ alla volta, perfetto, quindi, per chi non ha grossi capitali da impegnare in un’unica soluzione.

Sempre sui 4 anni di durata abbiamo il buono Soluzione Eredità, il cui rendimento annuo lordo a scadenza arriva al 3,00% (2,64% netto). Tuttavia, il titolo è dedicato solo ai beneficiari di un procedimento successorio concluso in Poste Italiane.

Quale buono scegliere sul medio termine?

Sul medio termine i prodotti che si lasciano preferire sono il buono Rinnova e il buono Risparmio Sostenibile. Il primo dura 6 anni ed è dedicato a chi rimborsa uno o più BFP scaduti. L’importante è che essi siano rimborsati dal 20 settembre 2022 fino al suo periodo di collocamento. Se portato a scadenza, il rendimento annuo lordo del titolo è del 3,25% (2,87% netto).

Aumentando di un anno la durata complessiva dell’investimento abbiamo il buono Risparmio Sostenibile. Il prodotto offre rendimenti fissi crescenti. In particolare, quello annuo lordo finale è dell’1,50%, cui si potrebbe affiancare un eventuale extra rendimento. Esso è legato all’eventuale andamento positivo dell’Indice Stoxx Europe 600 ESG-X cui è agganciato il buono. In caso di rendimento negativo o invariato il guadagno certo è dato dal rendimento fisso previsto inpartenza.

I 5 migliori buoni fruttiferi postali di primavera per avere un rendimento certo a breve, medio o lungo termine

Arriviamo infine al rendimento più interessante sul lungo termine, cioè il buono 4X4 ideale per chi vuole investire su una durata di 16 anni. Questo titolo rende a scadenza più del 50% netto, niente male, ma meno rispetto ai ricchi rendimenti del passato su simili durate. Questo BFP prevede nel complesso 4 distinte finestre temporali con altrettanti tassi nominali annui lordi.

Più in generale ricordiamo che i BFP si possono riscuotere anche prima della scadenza ed entro i termini di prescrizione. Non prevedono alcun costo di gestione, eccetto quelli di natura fiscale. Vale a dire l’aliquota del 12,50% sugli interessi attivi e l’imposta di bollo nei casi e modi previsti dalla Legge.