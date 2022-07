Siamo finalmente in vacanza e abbiamo già sfoggiato il nostro nuovo costume in spiaggia. Uno splendido bikini di un candido colore bianco. Dopo il bagno in mare ci siamo sedute sull’asciugamano e abbiamo preso il sole. Poco dopo, abbiamo fatto un altro bagno. E poi siamo di nuovo andate a sdraiarci sulla sabbia. Quest’ultima, però, ha intaccato il candore del nostro costume. Tornate in albergo, abbiamo sciacquato, come di consueto, il costume sotto l’acqua. Ma la sabbia ha lasciato le sue tracce, che si vedono molto bene a causa del colore dell’indumento. La stessa cosa è, purtroppo, successa al costumino bianco dei nostri bambini.

Per cui ci rassegniamo a finire gli ultimi giorni di vacanza con un altro costume, magari scuro. Non vogliamo però perdere le speranze e pensiamo a come fare per lavare quello bianco. Restituendogli candore e togliendo la sabbia. In questo caso, 3 trucchi molto semplici possono aiutarci.

Bicarbonato, borotalco e ammoniaca

Al nostro ritorno a casa dalle vacanze, 3 semplici prodotti che, probabilmente, abbiamo in cucina o in bagno potranno aiutarci. E ci serviranno per rimuovere la presenza della sabbia della spiaggia da costumi e costumini bianchi. Si tratta del bicarbonato di sodio, del borotalco e dell’ammoniaca. Scopriamo come utilizzarli per restituire ai costumi l’aspetto che avevano prima delle vacanze.

Togliere la sabbia dai costumi bianchi anche dei bambini con 3 trucchi

Possiamo provare a eliminare la sabbia dal costume bianco con il bicarbonato. Questo prodotto molto usato in casa può aiutarci anche in questo caso. Dovremo prendere un sacchetto di plastica trasparente per alimenti e riempirlo con 3 cucchiai di bicarbonato. Sciacqueremo quindi il costume sotto acqua fredda corrente e lo metteremo nel sacchetto con il bicarbonato. Scuoteremo energicamente affinché l’azione abrasiva del bicarbonato rimuova gli ultimi irriducibili granelli di sabbia. La polvere, al contempo, avrà l’effetto di sbiancare il costume. Dopo alcuni minuti potremo prelevare l’indumento dal sacchetto, rimuovere l’eccesso di bicarbonato e lavare in lavatrice.

Un altro trucco è quello del borotalco. Dovremo lavare il costume e cospargerlo con col borotalco, lasciando agire la polvere affinché elimini l’umidità e sia facile togliere la sabbia. Dopo mezz’ora elimineremo il borotalco risciacquando e laveremo in lavatrice. Il terzo trucco verte sull’utilizzo di un classico prodotto per le pulizie casalinghe, ossia l’ammoniaca. Dovremo indossare dei guanti di gomma protettivi e preparare una bacinella con dell’acqua. Qui aggiungeremo un po’ di ammoniaca e lasceremo a bagno il costume, rigirandolo di tanto in tanto, per almeno 20 minuti. La sabbia si disperderà nella bacinella e, al contempo, il costume risulterà sbiancato. Potremo eventualmente eliminare ulteriori granelli strofinando l’indumento con una spazzola per tessuti. Questi citati potrebbero dunque essere trucchi efficaci per togliere la sabbia dai costumi bianchi di grandi e piccini.

