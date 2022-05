Cani e gatti ci regalano tante gioie. Arricchiscono la nostra vita e la riempiono di amore e … peli! Solo chi ha un animale in casa sa cosa vuol dire dover combattere tutti i giorni con peli su divani, coperte e vestiti. Il posto da cui cominciare a togliere i peli è sicuramente la lavatrice, non solo per i nostri vestiti, ma anche per proteggere la lavatrice dai danni che l’accumulo di peli potrebbe causare.

Aiutiamoci con spazzole e aceto

Partiamo col dire che la lavatrice andrebbe tenuta sempre pulita, per un corretto funzionamento. Conosciamo già il trucco per pulire velocemente la vaschetta della lavatrice. Invece, se si hanno animali domestici, oltre alla regolare pulizia di cestello e vaschetta, è buona norma, prima di mettere i nostri vestiti “pelosi” in lavatrice, scuoterli per bene, eventualmente aiutandosi con quelle spazzole adesive per catturare i peli dei nostri amici a quattro zampe. In questo modo, ridurremo già notevolmente la quantità di peli che finirà nella lavatrice.

Molti consigliano anche l’aceto, per togliere l’odore forte che il nostro cagnolino può aver lasciato sulla biancheria e sicuramente esistono in commercio prodotti appositi per raccogliere i peli di cani e gatti durante il lavaggio, come le palline cattura peli o le cosiddette Pet Bag, che non sono altro che buste in cui chiudere i vestiti per non far disperdere i peli nella lavatrice. Ma se non vogliamo spendere soldi per ovviare a questo problema, ecco cosa dobbiamo fare.

Per togliere peli di cane e gatto dal bucato ecco quale oggetto dobbiamo mettere in lavatrice

Molti già conoscono il trucchetto di mettere la spugna da cucina in lavatrice. Questo aiuta senza dubbio a raccogliere una discreta quantità di peli. Ma grazie a un accessorio per capelli, è ancora più semplice. Stiamo parlando dei bigodini. Ne basta uno o due per ogni lavaggio, ma possiamo metterne anche di più a seconda della quantità di vestiti da lavare.

L’effetto dei bigodini

I bigodini cattureranno facilmente i peli più lunghi, senza intaccare i vostri capi. Per togliere peli di cane e gatto dal bucato questo è il rimedio per eccellenza. Economico e poco impegnativo. In questo modo potremmo coccolare per ore i nostri “pelosetti”, senza timore di ritrovarci i vestiti pieni di peli. A tutto il resto, ci pensano i bigodini.

Approfondimento

Sembra incredibile ma per rimuovere i peli di cane e gatto da divani e tappeti basterebbe ripetere questa semplice mossa quotidianamente