L’aglio è un alimento amato e odiato da molti. Tuttavia, anche i fan più sfegatati di questo condimento potrebbero patire un po’, soprattutto d’estate, la puzza che lascia nella dispensa. Un po’ per il caldo e un po’ per la sua composizione, l’odore acre che rilascia quando non è conservato correttamente, potrebbe non essere il massimo in casa. Allora c’è chi lo pulisce, lo divide gli spicchi e lo conserva in frigo e chi lo lancia direttamente in freezer. Tutte validissime idee, sebbene in frigo gli spicchi resistano soltanto pochi giorni. C’è anche chi preferisce il metodo sott’olio o chi trova soluzioni deliziose alternative per conservare l’aglio. Anche queste sono valide opzioni. Ma per i più pigri, esiste un’altra strada.

Perché l’aglio puzza

L’aglio è un alimento dall’azione estremamente benefica per l’organismo. È un antibiotico naturale, regola la pressione sanguigna e tiene a bada il colesterolo. Molto amico anche del benessere del fegato, senza contare il suo forte potere aromatico. Tuttavia, ha un difetto: come le patate, tende a germogliare se non conservato correttamente. E la dispensa comincia ad avere un odore non proprio piacevole. Ma a cosa è dovuto l’odore dell’aglio? L’aglio, se danneggiato (quando lo tagliamo o se in cattive condizioni di conservazione) rilascia l’allicina, una sostanza a base di zolfo, responsabile dell’odore che resta attaccato a mani e pareti della dispensa.

Per conservare l’aglio fresco in estate non mettiamolo in frigo o in freezer, ma facciamo in questo modo per evitare la puzza

Senza scervellarsi per studiare chissà quali stratagemmi di conservazione, o senza pensare di andare a mettere l’aglio in cantina per tenerlo alla temperatura ottimale, esiste un metodo pratico e veloce per conservare correttamente questo alimento ed evitare che marcisca in poco tempo, rilasciando la tanto odiata puzza.

Cosa fare?

Tutto quello che dobbiamo fare è bruciare con un accendino le radici secche, alla base dell’aglio e posizionare le varie teste, ben separate, in una scatola. A questo punto non ci resta che coprirle fino a metà, con una quantità abbondante di sale. Ora, possiamo chiudere la nostra scatola e posizionarla nella dispensa, dove abbiamo sempre conservato il nostro condimento preferito. Per conservare l’aglio fresco in estate, questo è il metodo rivoluzionario che lo farà durare più a lungo, anche senza la necessità di metterlo in frigo o in qualche barattolo. Risparmieremo tempo e fatica e diremo addio alla puzza.

