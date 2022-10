Come si fa l’effetto velluto sulle unghie perfetto per l’autunno

Per una manicure di tendenza non conta solo il colore dello smalto, ma anche l’effetto. In autunno spopolano le Velvet Nails, facilissime da ricreare anche a casa.

Quali sono i colori di smalto di tendenza

Con l’inizio del mese di ottobre è tempo di abbracciare le nuance “golose” che andranno di moda nell’autunno-inverno 2022/2023. Infatti i colori di smalto più di tendenza sono tutti da acquolina in bocca: innanzitutto il marrone cioccolato, che soppianta le unghie nere. Ma anche il color caramello, dalle sfumature aranciate, oppure il bianco latte. Queste sono ottime opzioni per chi vuole una manicure discreta ed elegante, ma comunque alla moda.

Buone notizie anche per chi preferisce colori più vivaci: impazza il verde, soprattutto in versione oliva o foresta. Il rosso rubino, un classico intramontabile, sta facendo un grande ritorno. Il bordeaux si può invece sostituire con un color prugna o malva, più originale.

Insomma, i colori di smalto tra cui scegliere sono tanti. Ma è importante anche il finish: sui social impazzano soprattutto le nail art dall’effetto metallizzato. Scopriamo allora cosa sono le Velvet Nails, popolari soprattutto su TikTok.

Le Velvet Nails spopolano fra i più giovani

Per scoprire le ultime tendenze in fatto di nail art, ormai bisogna tenere sott’occhio TikTok. Ed è proprio sul social più amato dai giovanissimi che sono diventate virali le Velvet Nails. Si tratta di una manicure che punta a replicare l’effetto morbido e lucente del velluto, grazie a un gioco di luci cangianti. Le Velvet Nails sono già popolari da mesi, ma sicuramente danno il meglio di sé in autunno: quando le temperature si abbassano, infatti, tutti abbiamo bisogno di una coccola vellutata! Ma come rendere questa manicure veramente trendy per l’autunno-inverno 2022/2023?

Il segreto è realizzare le unghie vellutate con i colori più alla moda del momento. Il verde oliva, il malva e il bianco latte sono perfetti, se abbinati a un finish dorato. Si può anche creare una “two-toned french”, applicando l’effetto velluto solamente sulla punta delle unghie, e lasciando il resto nude. Ma come si realizzano le Velvet Nails? È possibile riprodurle anche a casa?

Come si fa l’effetto velluto sulle unghie perfetto per l’autunno

Per ricreare l’effetto unghie vellutate si può anche ricorrere al fai-da-te. Abbiamo due opzioni. La prima è acquistare uno speciale smalto magnetico. Lo si applica normalmente, poi si avvicina l’apposito magnete al centro dell’unghia e lo si sposta dall’alto verso il basso, poi da un lato all’altro, fino a ottenere l’effetto desiderato. La seconda opzione è acquistare una speciale polvere per nail art, chiamata flocking powder. In questo caso bisogna prima applicare normalmente una base di smalto. Prima che lo smalto si asciughi, applicare la polvere e rimuovere l’eccesso con una spazzolina. Ecco come si fa l’effetto velluto sulle unghie! In alternativa si può provare l’altra tendenza dell’autunno 2022: le glazed donut nails di Hailey Bieber, in versione cioccolato.

Lettura consigliata

Non solo carenze di vitamine, le righe verticali sulle unghie potrebbero segnalare anche una sindrome potenzialmente molto pericolosa