Una delle novità più utili introdotte nella cucina moderna è stata il piano cottura in acciaio. Si tratta di una soluzione igienica e pratica, perché impedisce la formazione di muffe e di batteri. Una sua evoluzione ancora più recente è il vetro, un materiale ancora meno soggetto a questo tipo di modificazioni ambientali. Questi materiali sono migliori e più igienici di tanti altri come la terracotta dei vasi. L’acciaio inossidabile però può essere un po’ particolare da manutenere. In modo particolare questo accade quando si vive in delle zone dove l’acqua è particolarmente calcarea.

Quando si procede alla pulizia del piano cottura, capita con estrema frequenza che da singole gocce si manifestino delle spiacevolissime macchie bianche, molto difficili da pulire. Tanto che in tantissimi si domandano come togliere bene macchie d’acqua dal piano cottura. Questo accade perché il calcare piano piano si accumula in piccole incrostazioni. A nessuno piace vedere questa sporcizia, sia perché non è igienico sia perché esteticamente è brutto. Purtroppo, bisogna anche ammettere che non ci sono particolari scorciatoie: bisogna armarsi di santa pazienza, di una spugna o spazzola abrasiva, e di una buona crema detergente. L’unico consiglio: è importante che quest’ultima non si sa troppo aggressiva.

Togliere bene macchie d’acqua dal piano cottura in acciaio o vetro

Chi preferisce utilizzare metodi naturali, può sostituire quelle in commercio con una miscela composta da due bicchieri di borace e uno di succo di limone. La reazione tra questi due elementi crea una pasta cremosa bianca da poter spalmare direttamente sulle macchie: il risultato sarà favoloso e completamente naturale. Per prima cosa bisogna rimuovere i bruciatori e pulirli separatamente con un panno morbido, aiutandosi magari con del bicarbonato. Si può anche immergere i vari pezzi in una soluzione di acqua calda, aceto e bicarbonato. Circa una mezz’ora basterà, ma bisogna risciacquare il tutto con acqua tiepida.

Le griglie possono essere lavate tranquillamente in lavastoviglie, separatamente, magari con un po’ di aceto nel cestello. Solo arrivati a questo punto si può procedere alla pulizia del piano cottura ormai libero da impedimenti. Per curare eventuali incrostazioni basta utilizzare l’acqua calda e versarla direttamente sul piano cottura: il calore, infatti, scioglie le particelle di grasso e rende più facile la pulizia.

Ripulire dalle macchie il piano cottura a induzione in vetro

Quando si parla di un piano cottura in vetro a induzione le cose diventano più complesse perché, pur essendo più igienico, il vetro è anche più delicato. La cosa migliore da fare in questo caso e non utilizzare strani composti ma affidarsi semplicemente all’olio di gomito. Lo strumento migliore rimane un panno in microfibra pulito, e dell’acqua tiepida in cui inumidirlo. È importante strofinare delicatamente le parti da pulire per ottenere un risultato finale senza aloni.

