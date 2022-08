Le piantine che coltiviamo sono uno spettacolo di colori anche in estate. Così belle che ci viene voglia subito di prendere la macchina fotografica e immortalarle. La loro forma smagliante è data dalle attenzioni che gli concediamo, come le corrette irrigazioni o il concime migliore.

Ma non solo: anche il contenitore nel quale le poniamo fa la sua parte nello sviluppo. A questo scopo, i vasi di terracotta sono spesso la scelta preferita, e per motivi ben validi. Col passare del tempo, però, questo materiale potrebbe rovinarsi in superficie e macchiarsi. Se vogliamo provvedervi, possiamo farci aiutare da un rimedio veloce per pulire i vasi di terracotta che toglierà ogni alone e farà risplendere le superfici.

Vantaggi della terracotta

Fiori, piante ma anche ortaggi da coltivare ad agosto nell’orto o in semenzaio si possono sistemare in un apposito vaso. La terracotta offre molti vantaggi rispetto a materiali come la plastica. Prima di tutto è traspirante, motivo per cui riesce a garantire il giusto apporto di ossigeno ai vegetali.

Inoltre, la sua porosità permette di immagazzinare il giusto tasso di umidità, eliminando l’acqua in più. Da mettere in conto è anche la sua resistenza, che fa sì che non si rompa per la pressione delle radici in crescita.

Un rimedio veloce per pulire vasi di terracotta da macchie di calcare

Occuparsi della pulizia dei vasi è importante, non solo per la loro estetica. Le macchie di calcare sono solo uno dei problemi possibili. Infatti, se non trattati a dovere potrebbero trasmettere germi e funghi lasciati dalle piantine precedenti. Questi rischierebbero di far soffrire le colture successive messe a dimora nel medesimo contenitore.

Se notiamo una patina biancastra sulla superficie o appena arriva il momento di rinvasare, agiamo di conseguenza. Impugniamo una spazzola a setole dure e togliamo ogni traccia di terra, muschio o altro ancora. A questo punto prepariamo un secchio con dell’acqua fredda, alla quale aggiungeremo il succo di un limone. Serviamoci della soluzione per lavare le parti macchiate, strofinando bene con la nostra spazzola.

Infine, ricordiamo che se notassimo delle crepe sui nostri vasi, sarebbe meglio sostituirli. Questo perché è facile che si possano rompere completamente, anche con la semplice spinta delle radici. Nel caso non intendessimo buttarli via, sappiamo che vi sono dei simpatici lavoretti fai da te coi quali riciclarli.

