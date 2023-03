Togliere al volo il calcare dai rubinetti di bagno e cucina? Basta un solo minuto con il trucco che le colf non svelano

Mantenere una casa sempre pulita e in ordine è un compito mai facile e se parliamo di bagno e cucina il discorso si complica. Qui calcare, muffa e batteri sono sempre in agguato e tutto ciò che possiamo fare è pulire con cura sanitari, pavimenti, piastrelle e rubinetterie. Oggi ci dedicheremo proprio ai rubinetti, svelando un trucco poco conosciuto che ci permetterà di averli puliti e splendenti in un batter d’occhio.

Nei negozi troviamo moltissimi prodotti specifici per la pulizia della casa, ma diciamocelo: i classici rimedi naturali sono sempre i migliori. Pulire la casa senza usare i detersivi ci permette di rispettare l’ambiente e di non mettere a rischio la nostra salute.

Inoltre, i rincari degli ultimi mesi non ci lasciano indifferenti e pesano sulle tasche di moltissime famiglie italiane. I rimedi della nonna sono efficaci, economici e alla portata di tutti. Con questo articolo ti spieghiamo che bastano un barattolo e soli 3 ingredienti che tutti noi abbiamo in casa per dire addio al calcare. Sei curioso di saperne di più? Continua a leggere qui di seguito.

Togliere al volo il calcare non è mai stato così semplice: ecco il rimedio naturale che non hai mai provato

Il calcare ostinato può renderti la vita impossibile, perché si insinua ovunque, anche nella lavatrice e nei tubi di scarico. Se sei stanco di passare ore ed ore a togliere il calcare ma con scarsi risultati, ti svelo il rimedio che fa al caso tuo. In cucina non si butta via niente. Impara a fare tesoro dei consigli della mamma e della nonna che ti insegnano ad usare gli scarti per risparmiare e avere una casa impeccabile.

Gli agrumi sono preziosi non solo per le loro proprietà benefiche sul nostro organismo, ma anche per le faccende domestiche. Anziché buttare le bucce di limoni e arance, mettile dentro ad un barattolo di vetro. Riempi il barattolo con dell’aceto di alcol e aggiungi una decina di gocce di tea tree oil.

Limone, arancia e aceto sono alleati preziosi nella lotta contro il calcare. Questi ingredienti ti permetteranno di ottenere un risultato eccellente senza fatica. Il tea tree oil, invece, è formidabile per eliminare la muffa che si può sviluppare attorno ai rubinetti. Lascia riposare questa soluzione per almeno una settimana e dopodiché potrai utilizzarla per lucidare i rubinetti rimuovendo il calcare.

Come usare in modo efficace questo fantastico rimedio naturale

Per togliere al volo il calcare, trasferisci questa soluzione in un vaporizzatore e spruzzala sui rubinetti da pulire. Lasciala agire un minuto e strofina i rubinetti con una spugna morbida per vederli splendere di nuovo.

Invece, in caso di calcare ostinato, ti consigliamo di immergere un panno in microfibra in questa soluzione. Strizzalo per bene e avvolgilo attorno al rubinetto da pulire. Basta lasciarlo agire per pochi secondi e, dopo aver passato la spugna, potrai asciugare i rubinetti e vederli lucidi e davvero puliti.