3 trucchi geniali per riciclare le bucce di mela. Chi le getta commette un grave errore, valgono oro usate così!

Sai che le bucce di diversi frutti possono essere facilmente riciclate? Non è solo il caso di quelle del limone, dell’arancia o della banana, bensì anche di quelle della mela. Scopri come utilizzarle e non le butterai mai più, poiché ti saranno utilissime.

Un noto proverbio dice che “una mela al giorno toglie il medico di torno”. Sebbene non debba essere preso alla lettera, è vero che questo frutto ha tante proprietà benefiche per la salute.

Inoltre, è facilmente reperibile sul mercato ed è probabile che tu possa mangiarlo molto spesso. Quando lo fai, è probabile che ti disfi della buccia. In realtà, faresti bene ad evitare di buttarla poiché si tratta di un vero e proprio spreco. Te ne renderai conto proprio adesso che ti illustreremo i 3 trucchi geniali per riciclare le bucce di mela.

Come addensante per le marmellate

Sei solito preparare marmellate fatte in casa? Se sì, hai un ottimo motivo per non buttare le bucce di mela. Possono infatti diventare un addensante per le stesse. L’importante è che, prima di aggiungerle alla preparazione, tu rimuova i semi e i piccioli.

Il motivo per cui le bucce di mela tornano molto utili a questo proposito è l’elevata presenza di pectina al loro interno. Ti basta prendere la buccia e metterla a bollire assieme ad acqua e succo di limone. Fai dunque bollire il tutto per 40 minuti a fiamma viva. In seguito, filtra il liquido ottenuto. Ecco pronto un addensante naturale per la tua marmellata fatta in casa.

Per sgrassare l’alluminio

Se vuoi lucidare degli oggetti in alluminio puoi ricorrere proprio alle bucce di mela. Per farlo ti basta metterle in una pentola assieme a dell’acqua e agli utensili da pulire. Quindi, accendi il fuoco a fiamma bassa per circa 30 minuti di tempo. Al termine di questo lasso di tempo, lascia raffreddare e ripulisci gli oggetti con un panno pulito.

3 trucchi geniali per riciclare le bucce di mela: preparare un sacchetto per profumare i tuoi cassetti

Dopo averle fatte essiccare puoi usarle per preparare un sacchetto ottimo per profumare i tuoi armadi o i cassetti. Dovrai solamente aggiungervi una stecca di cannella spezzettata e dei chiodi di garofani. Emanerà un profumino delizioso, che allieterà e non poco le tue narici.

Insomma, vale la pena provare a riutilizzare le bucce di mela in questi modi utili e creativi. Buttarli sarebbe proprio uno spreco!

