Tod’s vola a Piazza Affari spinta dalla trimestrale e dal balzo del settore europeo del lusso

L’ultima seduta della settimana appena conclusasi ha visto il settore europeo del lusso scattare in forte rialzo spinto dagli eccellenti dati di LVMH che ha guadagnato oltre il 10%. Sulla scia di questi dati anche Tod’s vola a Piazza Affari spinta dalla trimestrale.

I dati della trimestrale

Tod’s ha registrato un incremento del 11,9% nel fatturato nel 2023, raggiungendo 1,13 miliardi di euro e superando di poco le aspettative degli analisti.

Questo risultato è stato trainato da un aumento delle vendite del 24% nella Greater China e da una crescita del 10,5% dei ricavi in Europa (Italia esclusa). Le vendite in Italia sono cresciute del 4,9%, raggiungendo i 264 milioni di euro.

A livello di marchi, Tod’s ha evidenziato una crescita del 10,4%, mentre Roger Vivier ha segnato un aumento del 16,5%. Nel quarto trimestre isolato, il fatturato è salito del 7,5% a cambi costanti.

Il fondatore e AD, Diego Della Valle, ha espresso grande positività riguardo ai risultati attuali e alla futura capacità di crescita del Gruppo.

Le reazioni degli analisti ai risultati trimestrali

Gli analisti di Equita SIM hanno confermato il giudizio neutrale su un’azienda, con una raccomandazione “hold”. Tale valutazione si basa sulle attuali condizioni di mercato e sulle prospettive future, aspettando una maggiore chiarezza riguardo alle crescite. La decisione tiene conto delle valutazioni attuali, che non appaiono particolarmente attraenti, e considera la normalizzazione delle basi di confronto, l’andamento dei costi in aumento e una significativa esposizione alla clientela europea. In seguito alla revisione delle stime, gli analisti hanno anche modificato il prezzo obiettivo, aumentandolo del 3% a 35,5 euro.

Gli analisti di Mediobanca Research mantengono il rating “neutral” su Tod’s, confermando un target price ridotto da 43 a 40 euro. Pur riconoscendo la buona salute dei dati preliminari del gruppo, gli analisti si astengono da una valutazione più pronunciata.

La media di tutti gli analisti esprime un giudizio Neutral e un prezzo obiettivo medio a un anno in linea con le attuali quotazioni.

Tod’s vola a Piazza Affari spinta dalla trimestrale e dal balzo del settore europeo del lusso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Tod’s (MIL:TOD) ha chiuso la seduta del 26 gennaio a quota 34,26 €, in rialzo del 3,13% rispetto alla seduta precedente.

Era dall’agosto del 2022 che non si registravano rialzi così importanti come quelli registrati al termine delle sedute di giovedì e venerdì. Tuttavia, il rialzo non è garantito. Le quotazioni, infatti, sono bloccate da area 34,70 € che già in passato aveva frenato il titolo.

Solo il superamento di questo livello potrebbe favorire un’accelerazione al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

