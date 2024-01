Domani inizia una settimana che a parer nostro sembrerebbe decisiva. Ci sono ragioni previsionali che provengono dai nostri studi sulle serie storiche ma anche da un certo ipercomprato accumulato sui mercati amercani. Questi influenzano con probabilità del 76% circa gli altri listini azionari mondiali e ora sono giunti su livelli che mostrano una certa fatica, In situazioni similari o si è partiti con ulteriore slancio al rialzo oppure è iniziato un ritracciamento del 5/7% almeno. La nostra stella polare per questo primo trimestre è il 7 marzo, scadenza del nostro primo setup annuale. In queste date negli ultimi 20 anni si sono formati minimi/massimi assoluti relativi. Inizierà un ritracciamento fino al prossimo setup del 20 maggio, oppure finirà un ritracciamento e si partirà fino a questa data. La parola agli eventi. Nei prossimi paragrafi andremo a vedere azioni che scendono a Piazza Affari ma gli analisti le considerano sottovalutate del 30%.

Una settimana che potrebbe essere nodale

La BCE, giovedì scorso ha lascato i tassi invariati e nemmeno ha dato indicazioni con una certa precisione di tagli nei prossimi mesi. Gli investitori nel corso del 2024 attendono una politica aggressiva con un ritorno al 2,50/2,75%. Vedremo poi cosa accadrà Mercoledì deciderà la FED, seguirà la stessa strada? Inizierà a ritrattare i tagli dei tassi. Il Lettore deve sapere che un taglio o rialzo dei tassi troppo prima o troppo tardi potrebbe creare squilibri economici anche poi difficili “da sanare”, quindi attenzione! Comunque, le Banche centrali sanno quello che fanno e hanno a disposizione dati che noi non abbiamo, anche se qualcuno pensa il contrario.

Azioni che scendono a Piazza Affari ma gli analisti le considerano sottovalutate del 30%

Ci riferiamo a Illimity Bank che nel 2021 quotava a 13,81

Le azioni nell’ultimo periodo si sono mosse intorno al prezzo di 5,01/5,31. In base ai criteri dell’analisi tecnica sembrerebbe aver continuato a segnare minimi decrescenti sul time frame settimanale. Fino a quando questo trend continuerà, i prezzi potrebbero scendere. Questo trend potrebbe essere interrotto sopra area 5,35 e poi 5,84. I prezzi sono sotto al POC (Punto di maggiore scanbio) del 2023 che passa a 6,27.

Queste sono azioni che scambiano pochissimo, la media trimestrale è stata intorno ai 121.000 pezzi giornalieri. Quindi, pochi prezzi possono fra volare o crollare i prezzi aumentando il rischio.

Qual è il giudizio degli analisti?

Buy (3 giudizi) prezzo obiettivo a 7,31.

