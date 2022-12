Toccheremo il cielo con un dito con queste polpette morbidissime pronte in pochi minuti

Siamo fan delle polpette e ci piacciono in tutte le salse? Allora non potremo resistere per nessun motivo a queste polpette morbide di legumi e verdure, così buone che ci lasceranno senza parole.

Le polpette sono uno di quei piatti forti anche di chi non sa cucinare. Sono molto semplici da preparare, e ci possono aiutare anche a recuperare tutto ciò che abbiamo in frigo e che, magari, è vicino alla scadenza.

Normalmente pensiamo alle polpette come ad un impasto a base di carne o di pane, magari col sugo. In generale queste sono le varianti più diffuse e conosciute, anche se persino le polpette alle lenticchie sono una tira l’altra.

Ma chi non ama la carne deve rinunciare a queste prelibatezze? Assolutamente no! La ricetta che prepareremo oggi, ad esempio, è davvero perfetta per chi non va pazzo per la carne, ma vorrebbe mangiare le verdure con gusto. Trasformeremo, infatti, le verdure in una vera e propria prelibatezza anche per chi non le mangia mai, ed è così che convinceremo tutti. Prepariamo, quindi, subito la nostra buonissima ricetta.

Toccheremo il cielo con un dito grazie alle polpette di verdure e legumi cotte al vapore, genuine e povere di grassi

Per la base della nostra ricetta useremo un ortaggio che, dopo la cottura, risulti anche piuttosto compatto. E cosa può fare al caso nostro se non il cavolfiore?

Questo è uno di quei vegetali che non dovrebbero mai mancare nella nostra alimentazione, per una serie di ottimi motivi. In primis, sono ricchi di sostanza nutritive, vitamine, e minerali.

In secondo luogo, sono un ingrediente molto versatile, e lo sono anche le loro foglie. Basti pensare, infatti, che, con le foglie del cavolfiore, potremo preparare almeno 2 ricette buonissime.

Gli ingredienti di cui avremo bisogno per la nostra ricetta

150 g di farina tipo 00;

150 g di cavolfiore lessato;

50 g di grattugiato vegetale;

180 g di ceci già cotti;

90 g di pangrattato;

1 cucchiaio e mezzo di salsa di soia;

2 uova;

30 g di scamorza;

Pepe q.b.

Olio EVO q.b.

Prendiamo il nostro cavolfiore, dividiamolo in cimette e laviamolo accuratamente. Poi mettiamolo a cuocere all’interno di una vaporiera, finché non sarà bello morbido.

A questo punto potremo schiacciarlo con una forchetta trasformandolo in poltiglia, e poi versare il tutto in un mixer. Aggiungiamo anche il pangrattato, il grattugiato vegetale, la salsa di soia, il pepe, la farina, i ceci, un filo d’olio, la scamorza e le uova. Avviamo il mixer e frulliamo il tutto.

Il nostro obiettivo sarà ottenere un composto ben amalgamato e omogeneo, ma attenzione. Il tutto dovrà essere ben compatto, con una consistenza morbida ma asciutta.

Il risultato finale ci stupirà

Dovremo, quindi, prendere un cucchiaio di composto per volta, e lavorare quest’ultimo per formare una polpetta. A questo punto, dovremo far passare le polpette nel pangrattato, facendo attenzione a ricoprirne interamente la superficie.

Nel frattempo, scalderemo un filo d’olio in padella, e qui trasferiremo le nostre polpette. Le faremo scottare leggermente, e poi sfumeremo il tutto con del brodo vegetale.

Faremo cuocere a coperchio chiuso, girando le polpette di tanto in tanto. Dopo circa 10-15 minuti le nostre polpette saranno pronte e toccheremo il cielo con un dito, è una promessa!