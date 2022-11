Sono una tira l’altra le polpette di lenticchie pronte in 15 minuti per mangiare con gusto i legumi

Le lenticchie sono uno dei legumi più famosi per la tavola e farebbero benissimo al nostro organismo. Sono ricche di vitamine, minerali e fibre, che aiuterebbero il benessere intestinale e a ridurre i trigliceridi nel sangue.

Inoltre, avrebbero una grande efficacia antiossidante, utile per alleviare l’azione dei radicali liberi. Insomma, il legume portafortuna sarebbe davvero ottimo per la salute, sotto diversi punti di vista.

Il punto è che molte persone, soprattutto i bambini e i ragazzi, spesso fanno molta fatica a mangiare le lenticchie e, in generale, i legumi. Molti genitori, infatti, non riescono in nessun modo a convincere i propri figli a mangiare anche i legumi, nonostante i loro evidenti benefici.

Grazie alla ricetta di oggi, però, le cose potrebbero prendere una piega totalmente differente. Prepareremo, infatti, delle gustosissime polpette alle lenticchie e le renderemo saporite grazie alla mortadella e a un formaggio filante. Scopriamo la ricetta nelle righe che seguono.

Sono una tira l’altra le polpette di legumi con mortadella e mozzarella filante, sfiziose e davvero semplici da preparare

Se solo conoscessimo i reali effetti dei legumi sul nostro fisico, probabilmente inizieremmo a mangiarli in modo regolare. Esistono legumi che sarebbero particolarmente indicati per tenere bassa la glicemia, oltretutto buonissimi da mangiare.

Per rendere le lenticchie ancora più gustose, dovremmo provare a usarle per preparare le lenticchie.

Ecco gli ingredienti utili per questa ricetta:

280 g di lenticchie piccole (andranno bene anche quelle rosse);

150 g di mortadella tagliata spessa;

100 g di mozzarella;

2 cucchiai di formaggio grattugiato;

3 uova;

alloro;

aglio;

pangrattato;

olio, pepe, e sale q.b.

Ecco come cuocere le lenticchie

Il primo passaggio fondamentale di questa ricetta è la cottura delle lenticchie. Il metodo di preparazione dipenderà molto dalla tipologia di lenticchia che utilizzeremo.

Prendendo quelle piccole o quelle rosse, non avremo bisogno di metterle a lungo in ammollo. Alcuni tipi di lenticchie, infatti, necessitano solo di una selezione accurata, un risciacquo abbondante e null’altro. Per sicurezza, sarà meglio leggere l’etichetta riportata sulla confezione, che ci indicherà la modalità di cottura.

Mettiamo, quindi, le nostre lenticchie in una pentola con acqua fredda, con foglie d’alloro essiccate e qualche spicchio d’aglio. Dopodiché, potremo accendere il fuoco e far così cuocere le lenticchie.

Prepariamo le nostre polpette

Quando saranno pronte dovremo farle raffreddare e poi versarle in un mixer, in cui aggiungeremo anche il formaggio grattugiato e 2 uova. Uniremo anche la mortadella, che avremo precedentemente tagliato a cubetti e il pangrattato. Se necessario, potremo aggiungere anche un pizzico di sale e poi potremo azionare il frullatore.

Quando avremo creato il nostro composto omogeneo, inizieremo a formare le polpette. Per farlo, prenderemo un cucchiaio di composto, al cui interno inseriremo 1 o 2 cubetti di mozzarella. Dovremo arrotolare bene il tutto, quindi passare ogni pallina prima all’interno dell’ultimo uovo, che avremo sbattuto, e poi nel pangrattato.

A questo punto avremo 2 possibili scelte. Potremo far cuocere le polpette in forno, dopo averle condite con un filo d’olio, a 170°C per circa 10-15 minuti. In alternativa, potremo farle friggere in abbondante olio di semi bollente, finché non saranno dorate. Sono una tira l’altra le polpette fatte in questo modo e finalmente nessuno avrà problemi a mangiare le lenticchie.