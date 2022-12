Finalmente a Milano la mostra più scoppiettante ed esplosiva dell’anno! Stupirà grandi e bambini

Dal 23 Dicembre 2022 al 12 Febbraio 2023 Milano ospita il Balloon Museum, una mostra che accompagna il visitatore in un Mondo onirico e fantastico. Ecco qualche anticipazione!

Andare per mostre e musei è un’attività tipica dei mesi invernali. Quando il termometro scende ci si impigrisce e si ha poca voglia di uscire. Nel weekend, dopo un’intera settimana trascorsa al lavoro, si ha voglia di godersi un po’ di riposo. Sono in tanti che, durante i mesi invernali, cedono alla tentazione di trascorrere il sabato e la domenica a casa. Accoccolati sul divano e gustando golosità stagionali insieme a famiglia ed amici.

Cedere alla pigrizia è spesso confortante, ma non si può di certo trascorrere così tutti i fine settimana fino al prossimo marzo! Anche quando fa molto freddo, ci sono tante attività che possono smuoverci e indurci ad uscire di casa. Un film appena uscito, così come un museo o una mostra interessanti. Ve ne sono di tantissimi generi e per tutti i gusti. Nelle prossime righe parleremo di una mostra in grado di coinvolgere tutti, dai 0 ai 100 anni!

Arriva finalmente a Milano la mostra più scoppiettante ed esplosiva dell’anno

Il 23 dicembre prossimo arriverà a Milano il Balloon Museum. Un museo itinerante che ha già avuto un successo strepitoso a Roma e Parigi. Una mostra immersiva in cui il visitatore si muove attraverso ambienti coloratissimi e instagrammabili. Per le sue proprie caratteristiche, di recente, il Balloon Museum è stato definito Museum of Dreamers. Si tratta della mostra d’arte gonfiabile più famosa al Mondo.

6.000 mq accolgono gigantesche installazioni gonfiabili ed altre luminose di 18 artisti, nazionali ed internazionali. Alcune sono addirittura opere inedite! L’elemento base che accomuna le varie opere è l’aria, elemento non palpabile che, però, gli artisti coinvolti interpretano e sfruttano come elemento tangibile e da costruzione, per dar forma a sculture anche monumentali o per ricreare atmosfere sospese e sognanti.

Non una semplice mostra ma una fantastica esperienza sensoriale

Dal Flore Bar con tanti palloncini a forma di fiore alla Never Ending Story, una stanza piena di palline colorate, il visitatore si ritroverà catapultato in una realtà ludica ed onirica in grado di coinvolgerlo a 360 gradi, con tutti i sensi. Finalmente a Milano la mostra più scoppiettante ed esplosiva dell’anno! Un modo divertente e quantomai innovativo per staccarsi per qualche ora dal Mondo reale e calarsi in una dimensione fantasiosa.

Tutti i palloncini sono biodegradabili e, per questo, la mostra è candidata al BEA, Best Event Awards.

Informazioni per visitare il Balloon Museum

La mostra resterà allestita dal 23 Dicembre 2022 al 12 Febbraio 2023 presso i Superstudiopiù in Via Tortona 27 a Milano. Comodamente raggiungibile a piedi con una breve camminata dalla fermata della metro M2 Porta Genova.

Orari:

da lunedì a venerdì: 10:00 – 21:00;

sabato: 9:00 – 23:00;

domenica: 9:00 – 21:00.

Aperture straordinarie:

dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023: 9.00 – 23.00;

24 e 31 dicembre: 9.00 – 19.00;

25 dicembre (Natale): 15.00 – 22.00;

1° gennaio (Capodanno): 9.00 – 23.00.

Ingresso consentito fino ad un’ora prima della chiusura. I biglietti si possono acquistare su TicketOne. L’intero costa 20 euro, il ridotto 14 euro.