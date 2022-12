Consigli preziosi per accogliere gli ospiti a Natale: ecco come diventare perfetti padroni di casa

La maggior parte delle persone festeggia il Natale a casa con i parenti. Chi fa gli onori di casa dovrà pensare a menù e decorazioni, ma non deve dimenticare cosa suggerisce il galateo in fatto di ospitalità. Facciamo insieme un rapido ripassino!

Manca appena una settimana a Natale. Questi ultimi giorni sono sempre febbricitanti, tra la corsa per gli ultimi regali e i dettagli da mettere a punto. Molti scelgono di trascorrere le feste lontano da casa, facendo un bel viaggio. Ancora di più saranno invece quelli che festeggeranno Natale e Capodanno a casa coi parenti. Ospiti o padroni di casa, tutti staranno pensando al miglior outfit da sfoggiare, magari azzardando qualche abbinamento insolito.

Chi farà gli onori di casa avrà sicuramente anche già pensato al menù da proporre e alle decorazioni. Quando si ha gente per casa, infatti, nessuno vuole fare brutta figura. Ma, oltre a pensare alle prelibatezze da servire e al tovagliato, è altrettanto importante sapersi comportare come suggerisce il bon ton.

Ecco dei consigli preziosi per accogliere gli ospiti a Natale nel miglior modo possibile

La casa deve essere ben pulita e perfettamente in ordine. Nei giorni precedenti la grande festa, è bene dedicarsi alle pulizie di fino, ricordandosi di pulire e spolverare anche le stanze meno vissute della casa e gli angoli più nascosti. Massima pulizia deve regnare nella stanza da bagno. Qui, inoltre, è importante preparare una serie di salviette per gli ospiti (almeno tante quante sono i nostri invitati). Sistemare sul lavabo un dispenser di sapone liquido ed un assortimento di articoli da toilette da viaggio.

Inoltre, al momento dell’arrivo degli ospiti, è bene farsi trovare perfettamente abbigliati, acconciati e truccati, nonostante si sia ancora affaccendati con le preparazioni culinarie. Inutile dirlo, anche se si è stanchi o se qualche parente non ci sta proprio simpatico, dimostriamoci sempre gentili, garbati e sorridenti.

Altri utili consigli per gli ospiti che si fermano a dormire

Non è raro che, in queste occasioni di festa, alcuni ospiti possano permanere per più giorni a casa nostra. Si tratta infatti dei parenti che vivono lontano e non possono fare in giornata il viaggio. In questo caso, oltre ai consigli visti più sopra, sarà doveroso preparare con cura la camera degli ospiti con biancheria pulita. Mettere inoltre a disposizione ulteriori cuscini e coperte. Ricordare anche di controllare le luci delle abat jour del comodino ed eventualmente sostituirle.

A volte, la permanenza lunga degli ospiti può creare disagio e nervosismo. Per questo, prima ancora che arrivino, è bene stilare un bel programma ricco di attività da fare insieme. Si potrebbe pensare a qualche gita per portarli a conoscere le zone limitrofe, così come la visita di musei caratteristici e mostre interessanti. Per le serate a casa, pensiamo a giochi di società e film da vedere. Ed ecco così dei consigli preziosi per accogliere gli ospiti a Natale e vivere questa esperienza senza troppo stress. Ricordiamoci sempre che il Natale è una festa, e tale deve essere per tutti!