I lunghi periodi di lockdown sono stati vissuti tendenzialmente in due modi differenti. C’è chi ha sfruttato il tempo libero per fare esercizi e rinforzarsi e chi, invece, annoiato dall’ambiente di casa, ha passato le ore seduto. Il mancato allenamento e movimento influisce negativamente sulle capacità respiratorie e con il Covid in giro potrebbe essere davvero pericoloso. Testiamo e potenziamo incredibilmente le nostre abilità respiratorie con questo semplice esercizio ispirato all’allenamento di atleti professionisti. Come vedremo non è per tutti, poiché richiede una condizione fisica stabile, ma chi può farlo potrebbe trarne importanti benefici.

Curare le nostre debolezze fisiche con la pandemia in giro è principalmente un dovere verso noi stessi. Innanzitutto, è bene verificare se soffriamo di respirazione disfunzionale. Secondo questo studio, se una persona è in grado di trattenere il respiro per 25 secondi ha l’89% di possibilità di non esserne affetto. Il test è fortemente sconsigliato per persone non in salute o con gravi condizioni mediche o donne in gravidanza.

Un solo esercizio per migliorare le abilità respiratorie

Sempre se in salute, un esercizio potrebbe migliorare considerevolmente le abilità respiratorie. L’esperto Patrick McKeown è convinto delle sue potenzialità, riferendo che è un esercizio spesso eseguito da atleti professionisti. Secondo questo, trattenere il respiro può portare alla contrazione della milza che, di conseguenza, potrebbe migliorare le capacità respiratorie. Quanto detto è supportato da uno studio di Darija Bakovic ed altri sulla rivista americana Journal of Applied Physiology. Poiché, sempre per lo studio precedente, la milza richiede dai 10 ai 60 minuti per riassorbire il sangue, McKeown afferma che l’esercizio è spesso svolto dagli atleti prima di un incontro.

La soluzione proposta consiste nel fare un respiro profondo, tappare il naso ed iniziare a camminare, fino a quando riusciamo a trattenerlo. Una volta presa una certa dimestichezza McKeown consiglia di provare a trasformare la camminata in jogging. È un esercizio semplice e facile da riprodurre, ma è importante ricordare ancora una volta che non fa per tutti. Chi non è in grado potrebbe provare un semplice bagno caldo, visti i benefici simili a quelli di un allenamento fisico. Non è mirato a migliorare la respirazione, ma è una buona pratica per tenersi in forma e in salute.