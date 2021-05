Capita che a causa dello stressante ritmo giornaliero a cui siamo sottoposti non troviamo il tempo per allenarci. Per alcuni, invece, fare sport è noioso, specialmente nelle giornate in cui siamo poco motivati. Uno studio inglese dell’Università di Coventry ha però svelato una sorprendente alternativa all’esercizio fisico per rimanere in salute. Il segreto sorprendente per tenersi in salute senza esercizi e allenamento è concedersi questo momento di relax secondo uno studio inglese. Una soluzione che ha molti più effetti positivi sul nostro organismo di quanti realmente ne avremmo mai immaginati.

Come può un momento di relax lontano da esercizi e allenamento avere effetti simili ad una camminata, una corsa o un giro in bici? I ricercatori dell’Università di Coventry sono convinti che un bagno caldo abbia incredibili benefici sulla nostra salute. Il calore di una vasca calda è un ottimo espediente per aumentare la circolazione sanguina e innalzare la temperatura corporea e il battito cardiaco.

Gli effetti positivi sulla nostra salute sono molto simili a quelli che avrebbe un allenamento fisico; tra questi un miglioramento dal punto di vista cardiovascolare, stimolazione nella riparazione delle cellule e una riduzione dei sintomi depressivi. Il bagno caldo è una soluzione che da benefici anche a pazienti diabetici. Lo studio inglese mostra come il calore aiuti nell’abbassare la pressione e ridurre l’infiammazione oltre che regolare il livello di zuccheri nel sangue.

In cosa il bagno caldo non può sostituire gli esercizi fisici

Ci sono però dei limiti di questa soluzione che vanno chiariti per evitare fraintendimenti. Il bagno caldo è ottimale per tenersi in salute, ma non può sostituire esercizi e allenamento se si vuole dimagrire o tonificare i muscoli. È, perciò, consigliato alternare sport e questo momento di relax per essere sani e in forma.

