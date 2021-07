Capita diverse volte di dover preparare qualcosa ma il tempo a disposizione è davvero poco. I mille impegni che si hanno occupano tutto il tempo a nostra disposizione. Ciononostante a volte si ha il piacere di stare con gli amici, invitarli a cena e allora servono ricette adatte a questa situazione.

Presentazione

Oggi si racconta di un piatto che fa proprio al nostro caso, non occupa molto tempo ed è davvero buonissimo. Il primo di pasta con rucola, pinoli tostati e scaglie di parmigiano. Andiamo a vedere come con piccoli passi si può preparare il sublime primo piatto veloce che lascerà a bocca aperta tutti gli ospiti. Questi ingredienti sono pensati per quattro persone. Pensate che il tempo di preparazione è velocissimo. Tra la preparazione del piatto e la cottura passeranno un po’ di più di quindici minuti.

Ingredienti

550 g di pasta;

300 g di rucola fresca;

q.b. scaglie di grana;

4 cucchiai di pinoli tostati;

1 spicchio d’aglio;

q.b. sale e pepe nero;

q.b. olio extra vergine di oliva.

Preparazione

Far bollire l’acqua della pasta in una pentola grande. Nel frattempo in una padella fare tostare i pinoli fino a quando non assumeranno un colore più scuro. Toglierli prima che la tostatura non diventi eccessiva. Nella padella dove si sono tostati i pinoli aggiungere tre cucchiai di olio e unire la rucola tagliuzzata per un terzo della quantità prevista. Far saltare il tutto a fuoco medio per tre minuti poi spegnere il fuoco e lasciare a riposare il tutto. Appena l’acqua bolle si versa la pasta. Ovviamente il tipo che si preferisce. Appena la pasta è cotta aggiungere la rucola rimanente, i pinoli e le scaglie di parmigiano. Poi aggiungere olio sale e pepe.

Il sublime primo piatto veloce che lascerà a bocca aperta tutti gli ospiti

Si consiglia di servire il piatto caldo. Un piatto veloce che riceverà molti complimenti da i nostri amici. Una vera bontà!