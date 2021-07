Arredare la propria camera da letto è una cosa importante. È la stanza più intima e deve riflettere il proprio stile personale. Tutto questo cercando di renderla elegante risparmiando.

In questo articolo scopriremo come rendere la camera da letto elegante, senza appesantirne l’aspetto e con un budget ridotto.

Come arredare una camera da letto e renderla elegante con pochi soldi

Ruolo principale ha il colore. Definisce l’intera personalità della casa e, in camera da letto, non solo definisce lo stile, ma influenza lo stato d’animo di chi la vive. Per ottenere una camera da letto elegante, bisogna puntare su colori neutro, soprattutto sul bianco. Questa scelta sarà molto elegante e ci permetterà anche di risparmiare.

Se, invece, la scelta di questi colore appare troppo impersonale è possibile giocare con le righe su una sola parete, per dare l’illusione che l’ambiente sia più spazioso.

Anche le boiserie sono di grande effetto: si tratta di rivestire alcune pareti con pannelli che possono essere di qualsiasi materiale. Dal legno al cartongesso possono fungere anche da arredamento. Si potrà anche scegliere di realizzarli a mano.

Come rendere una stanza armoniosa

L’illuminazione è un altro dei fattori principali. Infatti, scegliere i punti luce con cura, aiuta a definire l’ambiente e a dargli carattere. È sempre meglio scegliere luci calde per gli angoli di riposo e di relax della casa. Anche se le applique sono un vero e proprio tocco di classe, spesso richiedono degli interventi in muratura. Per ovviare a questo inconveniente, si potrà scegliere un’alternativa valida ma più economica: le luci alimentate a batteria. Queste luci sono a led e di ultima generazione. Hanno una durata prolungata rispetto a quelle tradizionali, illuminano di più e consumano veramente poco.

Non ultima per importanza la scelta dei tessili. La biancheria da letto è la vera protagonista dell’eleganza. Per donare armonia alla stanza, sarà utile scegliere quella più adatta al contesto e allo stile scelto. Elegante, però, non significa rendere una stanza piena di tessuti preziosi o particolarmente elaborati. È giusto mantenere le proporzioni, scegliere materiali che siano lisci e morbidi.

Si potrà completare la stanza con gli accessori. Pouf e poltrone contribuiscono a rendere la stanza raffinata; si potranno scegliere di qualsiasi forma e tessuto, ma l’ideale è il velluto con cui richiamare dettagli dell’arredo circostante. Sarà anche possibile rivestire un piccolo pouf con del tessuto, così da risparmiare. La ciliegina sulla torta potrà essere data dalle piante. Grazie ad un piccolo tocco di vivacità è possibile dare armonia all’intero ambiente.

Ecco come arredare una camera da letto e renderla elegante con pochi soldi.