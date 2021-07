Un’esplosione di sapore e una consistenza morbida sono due caratteristiche fondamentali in un dolce di tutto rispetto. Questa torta fonde perfettamente entrambe, aggiungendo anche il vantaggio di essere anche poco calorica. Il dolce sarà un successo tale che tutti vorranno la ricetta della cremosissima torta leggera senza burro con 110 calorie per fetta. Ecco subito quali sono gli ingredienti necessari e il velocissimo procedimento grazie a cui preparare questa golosità.

Gli ingredienti necessari per la torta light senza burro

400 grammi di yogurt magro;

100 grammi di zucchero di canna;

50 grammi di amido di mais;

4 uova medie;

scorza di limone grattugiata q.b;

un cucchiaino circa di lievito in polvere per dolci.

Come ottenere impasto e cottura perfetti del dolce

Iniziare separando i tuorli dall’albume e aggiungendo lo zucchero ai soli tuorli. Amalgamare, poi, i due ingredienti fino a ottenere un composto denso. Aggiungere anche lo yogurt, l’amido di mais e il lievito e continuare a mescolare fino a fusione completa degli ingredienti. Grattugiare un po’ di scorza di limone nella boule con gli ingredienti, avendo cura di non grattugiare la parte bianca della buccia.

Montare gli albumi con le fruste e aggiungerli all’impasto precedentemente preparato. Suggeriamo di farlo con l’aiuto di una spatola, cercando d’incorporare quanta più aria possibile. Infornare in forno preriscaldato a 170 gradi per 45 minuti, riponendo l’impasto in uno stampo con cerniera foderato da carta forno.

Perché tutti vorranno la ricetta della cremosissima torta leggera senza burro con 110 calorie

Trascorso il tempo di cottura, basta sfilare la torta dallo stampo e spolverare poco zucchero a velo sopra. Il dolce conquisterà tutti per la sua incredibile sofficità e il sapore delicato dello yogurt. Questa torta è anche una piacevole ricetta da consumare anche in caso di dieta perché non è troppo calorica e non prevede l’utilizzo del burro.

Il tempo totale di preparazione è meno di un’ora e con queste dosi è possibile preparare una torta per soddisfare il palato di almeno 6 persone. E per la ricetta di un dolce che sembra una torta di mele ma ha meno di 80 calorie basta leggere questa precedente guida.