Presto arriverà la nuova lotteria degli scontrini con vincite immediate come con il Gratta e Vinci e premio un particolare

L’Italia è un paese di poeti e navigatori, ma anche di evasori. Secondo le stime MEF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si parla di circa 105 miliardi di euro all’anno. Davvero tanto se si considera il debito pubblico alle stelle e che è sempre una tragedia reperire risorse per finanziare la spesa pubblica.

Nell’intento di aggredire e/o sconfiggere l’evasione, da qui a breve il legislatore farà entrare in vigore 3 disposizioni. Esse riguardano il POS, le fatture elettroniche per alcuni titolari di partita IVA e il limite al denaro contante.

Nel recente passato, invece, ha introdotto il cashback e la lotteria degli scontrini. Al riguardo i giudizi soft affermano che essi non hanno funzionato più di tanto. Quelli più franchi e diretti, invece, non perdono tempo a definirli due mezzi disastri.

Tuttavia, sembra che presto il vento cambierà per almeno una delle due misure. A stare ad alcune anticipazioni, presto arriverà la nuova lotteria degli scontrini con vincite immediate. Vediamo di cosa si tratta.

In merito al cashback e la lotteria degli scontrini

Il recente lavoro della CGIA di Mestre su cashback e lotteria degli scontrini ha evidenziato le forti criticità delle due misure. Il Governo Draghi ha congelato il cashback nel giugno dello scorso anno principalmente per due motivi. Uno è perché c’è un nesso trascurabile tra gli incentivi previsti e la riduzione dell’evasione.

In secondo luogo gli incentivi concessi surclassano i guadagni conseguiti. In pratica lo Stato aveva più soldi in cassa senza questa misura ammazza-evasione.

La lotteria degli scontrini ha invece circa 15 mesi di vita, ma non ha scaldato più di tanto il cuore degli italiani. L’iniziativa ha suscitato attenzioni agli inizi, salvo poi cadere quasi completamente nel dimenticatoio. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane, si è passati dai 25mila scontrini mensili associati al contest a marzo 2021 ai circa 5mila dello scorso autunno.

Presto arriverà la nuova lotteria degli scontrini con vincite immediate

Malgrado l’insuccesso della formula, per la lotteria degli scontrini sembrano esserci novità all’orizzonte. Una sorta di restyling che provi a dare slancio e smalto alla richiesta dello scontrino e quindi a generare un maggiore gettito fiscale.

Ora, sembra che il Governo rimodulerà la versione rendendola più semplice, facile ed immediata. Non è un mistero, infatti, che quella parte di popolazione scarsamente tecnologica non si sente a suo agio con la lotteria degli scontrini.

Le anticipazioni arrivano direttamente per bocca del sottosegretario MEF Federico Freni. Egli ha anticipato che la norma è già scritta e concordata tra le forze di Governo e potrebbe arrivare con il prossimo D.L. Semplificazione.

In attesa di conoscere la versione ufficiale, la nuova lotteria degli scontrini dovrebbe ricalcare di più lo schema del Gratta e Vinci. Cioè dovrebbe essere una lotteria del tipo istantanea e non invece simile alle lotterie tradizionali, come quelle che già conosciamo.

In altre parole il cittadino dovrebbe sapere a stretto giro, poco dopo l’acquisto, se ha vinto o meno, senza rimandare al futuro la fase della partecipazione. Ovviamente dovrebbero restare fermi alcuni capisaldi, come ad esempio quello relativo all’obbligo di registrarsi.

Per la conferma del nuovo impianto, non resta che attendere impazienti la sua approvazione ed entrata in vigore. Poi bisogna solo tentare la sorte, sperando di vincere, ovviamente.

Dunque presto arriverà la nuova lotteria degli scontrini con vincite immediate.

