Ancora pochi giorni, poi questo 2021 altalenante lascerà spazio al ventiduesimo anno del nuovo millennio. Sembra incredibile, ma sono già passati più di 20 anni dalla celebrazione di quel 2000 che per alcune leggende avrebbe dovuto determinare la fine del Mondo. Chi non si ricorda della profezia dei Maya o di altre amenità simili. Invece, eccoci qui, pronti a festeggiare un altro anno che se ne va. Carico di ricordi, positivi e negativi, come sempre accade. Anno di incontri, addii, nuovi amori, fine di relazioni. Di nuove avventure, di errori, problemi e dolori.

In questi giorni avremo anche la possibilità di stilare tutti gli obiettivi per il 2022. Propositi, idee, progetti, stimoli. Tutti coloro che credo all’astrologia, potranno decidere se buttarsi in determinate avventure oppure no. In quale periodo dell’anno prossimo partire o in quale cambiare rotta. Abbiamo visto come gennaio 2022 sia molto propizio per un segno in particolare. La prima Luna piena dell’anno porterà benessere soldi e amore a gennaio 2022 per questo segno zodiacale, ovvero l’Ariete. Tuttavia non saranno solo i nati nella prima parte di primavera a beneficiare di una partenza sprint nel primo mese dell’anno.

Terremoto di emozioni in arrivo per questo segno zodiacale per un gennaio 2022 ricco di cambiamenti ma anche di polemiche

Sì, perché subito dopo l’Ariete, nello zodiaco arriva il Toro e anche per i nati dal 21 aprile al 20 maggio questo sarà un mese particolare. Non tutto filerà liscio come l’olio. Bisognerà convivere con diverse emozioni. Non forse un’altalena, ma dominandole si potrà trarne il meglio. Il vento sarà decisamente in poppa, forse addirittura troppo. Quindi cambiamenti a gogò in vista. In tutti gli ambiti, affettivi e professionali. Alcuni arriveranno a maturazione completa dopo avvenimenti successi nei mesi scorsi. Altri invece capiteranno proprio nei primi 31 giorni del 2022.

Non cadere nelle polemiche

Attenzione, però, dall’11 gennaio Mercurio entrerà in congiunzione con Saturno e secondo l’oroscopo questo potrebbe provocare dei problemi. Di natura tendenzialmente calma, i Toro quando si arrabbiano, tendono a eccedere. In quel momento, la loro polemica si eleva e questo potrebbe recare loro dei danni. Di conseguenza, si suggerisce, di non farsi prendere troppo dalla negatività quando noteranno alcune cose non in linea con il loro modo di pensare. Soprattutto sul lavoro, è consigliabile non entrare in polemiche sterili e inutili che serviranno solo a sottrarre energia positiva. Altrimenti c’è il rischio che il Toro possa farsi nuovi nemici proprio all’inizio dell’anno e non sarebbe un buon modo di approcciare al 2022.

il Toro, dunque, dovrà stare molto attento. Sfoderare tutta la sua calma e la sua saggezza per superare i primi problemi dell'anno, che, probabilmente, non saranno gli unici.