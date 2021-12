Siamo ormai prossimi alla fine di questo tormentato 2021. Un anno partito sotto il segno del Covid e che si concluderà ancora pesantemente influenzato da una pandemia che, con il vaccino, sembrava potesse essere sconfitta. Invece non è così, sarà necessario ancora del tempo. Tutti ci auguriamo che il 2022 possa portarci buone notizie da questo fronte, perché la salute è sempre la prima cosa. Senza, tutto il resto, dal lavoro all’amore al divertimento e alla cultura ha poco senso.

Tutti quanti sono in fibrillazione aspettando buone nuove dall’anno ormai alle porte. I fautori dell’oroscopo quotidiano si stanno già sbizzarrendo per trovare quello relativo al 2022. In cerca di un appiglio, di una speranza, affinché il nuovo anno sia migliore del vecchio. Non sempre accade questo, anzi. Nonostante i buoni auspici, sappiamo ciò che lasciamo, ma non conosciamo ciò che troveremo. Sembra banale, ma è così.

La prima Luna piena dell’anno porterà benessere soldi e amore a gennaio 2022 per questo segno zodiacale

Non vogliamo fare previsioni sulla lunga distanza. Meglio allora guardare a stretto giro di posta e capire chi potrà avere le prime soddisfazioni nell’anno che verrà. Gennaio, quindi. Il primo mese, quello più vicino, magari quello che può farci capire se si inizierà con il piede giusto oppure no.

La prima Luna piena sarà a vantaggio di un segno in particolare. A questo porterà il meglio, in termini di soldi, amore e benessere. Stiamo parlando di tutti coloro che sono nati tra il 20 di marzo e il 21 aprile, ovvero l’Ariete. Un segno di fuoco che festeggerà davvero con il botto il nuovo anno. Il 2 gennaio, infatti, la ci sarà la prima Luna piena. Questa garantirà buonissimi auspici a tutti quanti hanno avuto la fortuna di nascere nel primo mese di primavera.

Tutti i pianeti a favore

Un segno caldo fatto di sole e passione che acuirà particolarmente le proprie caratteristiche proprio all’inizio del 2022. Non solo, perché ci sarà una concatenazione di pianeti favorevoli che porteranno l’Ariete a essere il vero trionfatore del mese di gennaio. Mercurio inviterà ad azzardare, soprattutto in ambito professionale. Non avere dubbi e buttarsi. È il momento di farlo, magari dando vita a una nuova iniziativa imprenditoriale.

Ci sarà Marte a proteggere i nati sotto questo segno fino alla primavera. Una botte di ferro, in pratica. Se non bastasse, ecco Saturno che aprirà all’Ariete le porte del successo. Tre pianeti che lo supporteranno in un lasso di tempo discreto. Con la ciliegina sulla torta di Giove che vigilerà dall’alto. Insomma, la prima Luna piena dell’anno porterà benessere soldi e amore a gennaio 2022 per questo segno zodiacale, se sarà capace di osare. Ariete, coraggio, dunque, perché l’inizio del nuovo anno sarà ricco di notizie positive.

