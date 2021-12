Alzi la mano chi non ha mai desiderato sbarazzarsi di un set di tazzine da caffè che non si confacevano al proprio gusto. Se questo Natale, poi, ce ne hanno regalato un set poco gradito dobbiamo trovare subito il modo per toglierlo di mezzo. Possiamo dare ampio sfogo alla nostra creatività e trovare un modo utile per il loro impiego. Infatti, in molti non lo sanno, ma è possibile riciclare le tazzine da caffè in modi utili e creativi.

Non solo caffè ma anche piante e candele

Le tazzine da caffè possono essere riciclate in vari modi e dare vita ad una infinità di soluzioni pratiche. Basta essere muniti di fantasia e inventiva. Innanzitutto le tazzine sono un ottimo contenitore per piccolissime piante grasse o mini piante d’appartamento. Vanno bene anche per piantarvi il basilico e il prezzemolo ad esempio e averne così sempre a nostra disposizione in cucina. Infatti possiamo posizionarle sul nostro balcone, sul nostro terrazzino o in un apposito spazio che ci permetterà di ospitarle senza doverle necessariamente rivedere.

Un altro possibile utilizzo è quello far diventare la tazzina da caffè un contenitore per candele profumate e decorative. Prendere tutto l’occorrente nei negozi fai da te e seguire l’iter per realizzare una candela. Sarebbe bene creare la candela richiamando il colore della tazzina o eventualmente spezzare l’accostamento con colorazioni brillanti ed esagerate. Possiamo anche creare candele trasparenti e inserire delle decorazioni interne. La tazzina così si è appena trasformata in un ottimo regalo per le amiche e sarà adatta ad allietare le nostre tavole imbandite. Ci aiuteranno anche creare l’atmosfera durante un bagno caldo se le poggeremo nell’angolo giusto.

Se poi ci sentiamo in vena giusta potremmo diventare creative al cento per cento ridipingerle del tutto. Procuriamoci la pittura adatta da utilizzare sul il materiale di cui sono fatte. Normalmente dovremmo acquistare pittura per ceramica. Quindi dopo aver comprato tutto l’occorrente, predisponiamo un angolo in casa per non sporcare il tavolo. Questo momento potrebbe risultare anche divertente e rilassante. Dare una nuova veste alle nostre tazzine, ci permetterà di esprimere la nostra creatività e di rinnovarle a nostro gusto. Le tazzine sono pronte per diventare dei porta oggetti o dei semplici elementi decorativi della nostra cucina. Non è escluso che terminato il lavoretto potremmo davvero considerare nuovamente il loro utilizzo come tazzine da caffè per casa nostra.