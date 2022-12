Termina novembre e questi segni vinceranno ogni avversità ma occhio alla sfortuna

L’ultimo mese dell’anno è alle porte e Cancro sarà travolto dalla passione, mentre Scorpione dovrà fare attenzione allo stress.

Novembre è ormai finito e con esso cambia anche totalmente il quadro astrale. I segni che ne beneficeranno saranno diversi, ma anche quelli che invece saranno colpiti da sfortune e problemi. Nell’oroscopo di oggi le previsioni dicono che termina novembre e questi segni vinceranno. A partire dall’Ariete, che dovrà puntare molto più sulla vita di coppia e smetterla di concentrarsi solo su di sé. Il sogno d’amore si può coronare davvero, stavolta: bando agli egoismi. Soprattutto i nuovi legami riceveranno la protezione forte di Giove. Saturno ostacola progetti e nuove opportunità in ufficio e sul piano economico, mentre ancora Giove sarà al fianco di alcuni fortunati per creare nuove opportunità. Ma attenzione: con quest’influenza positiva, ci sarà anche una piccola controindicazione, cioè l’appetito. Occhio al girovita!

Cancro vivrà la benedizione di un cielo generoso soprattutto per gli innamorati. Questi ultimi vivranno grande complicità con il partner, e perfino coloro che sono in crisi troveranno nuova linfa vitale. È anche un ottimo momento per dedicarsi all’attività sportiva, al fitness e al movimento. Ci vorrà pazienza ma sia dieta che palestra daranno presto i loro frutti. Pazienza anche in ufficio, con nuovi progetti alternativi in arrivo che potrebbero mettere in crisi anche i più solidi. Relax, controllo e precisione saranno le chiavi per farcela.

Termina novembre e questi segni vinceranno con l’influenza forte di Giove

Scorpione: occhio alle vecchie fiamme che ritornano. Nessuno vuole rogne per le mani e qualcuno invece vuole gli scorpioncini fin troppo agitati. Il desiderio sessuale sarà al top, fortunati i partner! Attenzione però a non strafare. Anche in ufficio: niente fretta, perché i contatti più interessanti per quel progetto che sta così a cuore si faranno presto vivi. I nati sotto questo segno avranno un’energia strabordante che però dovrà essere controllata per evitare che diventi stress. Un weekend fuori non potrà fare che bene.

Per i Sagittario sarà difficile mantenere l’armonia nella coppia. Il partner proprio non ne vuole sapere di ragionare e allora si dovrà dar fondo a ogni risorsa pur di andare avanti, trovando un necessario punto d’incontro. Tensioni anche in famiglia, dove qualche screzio di troppo uscirà da sotto il tappeto. Occhio, potrebbero volare parole grosse. Ma alla fine nulla che non si possa risolvere parlando col cuore e con la mente aperti. Forti insicurezze sul lavoro.

Benessere fisico non al top per questo segno

Un fastidioso mal di schiena sarà il pensiero fisso degli amici dei Pesci in quest’ultimo weekend di novembre. Niente di grave, ma distoglierà da altri pensieri più importanti e pressanti. Sarà importante rimanere concentrati e gestire al meglio le energie. Torna anche per questo segno l’influenza di Giove, che aiuterà ad essere razionali, soprattutto nella vita di coppia.

Il cuore dei pesciolini sarà caldo e palpitante di passione, ma tutte queste distrazioni rischiano di far andare sprecato questo ben di Dio. L’ambiente a lavoro sarà particolarmente stimolante, con nuove conoscenze e idee che nutriranno progetti sempre più ambiziosi. Seguire e assecondare quest’onda sarà la chiave per il successo!