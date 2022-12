Steven Spielberg torna al cinema con nuovo attesissimo film

Dopo il successo dell’anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma, The Fabelmans, il nuovo film del quattro volte Premio Oscar Steven Spielberg, sarà al cinema in Italia dal 22 dicembre 2022.

Steven Spielberg ci aveva lasciato con West Side Story, film uscito nel 2021 e oggi disponibile su Disney+. Piattaforma su cui troviamo The Bear con Jeremy Allen White. Il film, tratto dall’omonimo musical del 1961, è stato scritto da Tony Kusher, drammaturgo e sceneggiatore che da tempo collabora con Steven Spielberg.

La coppia torna nel 2022 con un nuovo progetto che sembra piacere molto alla stampa che lo ha visto in anteprima. Uscito nelle sale statunitensi l’11 novembre, il suo debutto nei cinema italiani è previsto per il 22 dicembre, mentre il 5 dicembre a Roma, al Cinema Adriano, andrà in scena la proiezione stampa.

Steven Spielberg e Tony Kushner

The Fabelmans è scritto da Spielberg assieme al drammaturgo Premio Pulitzer Tony Kushner. Egli è uno storico collaboratore del regista che, oltre ad aver lavorato su West Side Story, è stato due volte candidato all’Oscar per le sceneggiature di Lincoln e Munich.

Steven Spielberg torna al cinema il 22 dicembre

Il film, The Fabelmans, racconta la storia di Sammy Fabelman. Un ragazzo di sei anni che non vuole andare al cinema e ha paura di affrontare quel Mondo di giganti. La madre però gli assicura che i film sono sogni indimenticabili, mentre il padre gli racconta il mito della macchina da cinepresa. E così i genitori, Mitzi e Burt, cercano, assumendo due ruoli diversi, la poesia da un lato e la tecnologia dall’altro, di far vivere a Sammy il cinema. Sam comincia a girare western ed epopee belliche nel deserto dell’Arizona. Gli anni intanto passano e Sam scopre dei tristi retroscena sulla vita dei genitori. Il trasloco è così inevitabile e il divorzio pure. Un’estate allora Sam si rifugia nella sua 16mm, scoprendo il potere salvifico del cinema, prima di diventare grande e fare grandi film.

Chi conosce bene la vita di Spielberg non può non notare un lontano rimando alla sua infanzia. E questo infatti è un film di formazione vagamente basato sulla sua infanzia cresciuta in Arizona. “Una storia letterale sulla mia famiglia richiederà molto coraggio”, aveva dichiarato in passato e forse oggi quel pizzico di coraggio in più è arrivato. “Un inno al cinema, un incondizionato atto d’amore e di fede nella sua forza e nella sua magia”, ha invece dichiarato Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema. E mentre attendiamo il ritorno sul grande schermo di Celine Dion, Steven Spielberg torna al cinema con The Fabelmans.