Del maiale non si butta via niente, come dice il detto. La sua carne bianca e facile da digerire è la regina delle tavole italiane. Queste costolette di maiale farcite, un ottimo secondo, sono un’ottima idea per preparare questo tipo di carne e presentarla anche ai più piccoli che magari non amano mangiare la carne.

La facilità del piatto è data proprio dal taglio della carne che può essere cotta sia in padella sia alla griglia.

Vediamo insieme come preparare le costolette di maiale farcite.

Ingredienti

4 costolette di lombo di maiale disossate;

1 peperone intero;

70 gr di prosciutto crudo affettato finemente;

60 gr di provolone;

8 foglie di basilico;

8 foglie di salvia;

2 cucchiai di olio d’oliva;

sale grosso;

pepe qb.

Costolette di maiale farcite, un ottimo secondo

Incidere una tasca profonda su di un lato della costoletta e farcirla con 2 foglie di basilico, qualche strisciolina di peperone, il prosciutto crudo e il provolone tagliato a cubetti.

Preparare in questo modo tutte e quattro le costolette. Salare e pepare le costolette e disporle su di una teglia, stando bene attenti a posare una foglia di salvia su ogni fettina di maiale. Ungere bene le costolette con l’olio d’oliva.

Preparare quindi il barbecue o la piastra dove cuocere la carne, dovrà essere rovente. Disporre quindi le fettine sulla griglia rovente e farle cuocere per 5 o 7 minuti per lato, la carne dovrà essere cotta bene e il provolone dovrà uscire dalla sua tasca.

Quando le fettine saranno cotte, spostarle su di un piatto da portata e servirle immediatamente, accompagnate magari da una buona insalata di pomodori o da un’insalata di peperoni crudi.

A questo piatto si abbina bene anche un Franciacorta rosso o un qualunque tipo di rosso che sta bene con la carne di maiale. Ed ecco un ottimo secondo di maiale da presentare in tavola!