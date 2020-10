Dopo questo 2020 tutti pensiamo sotto sotto di essere perseguitati dalla sfortuna. Una pandemia, un lockdown mondiale e per qualcuno purtroppo anche la perdita del lavoro e dei propri cari. Questi sono problemi che in diversi modi hanno toccato tutta l’umanità, ma per fortuna ora cominciamo a ritrovare un po’ di normalità e anche un po’ di iella quotidiana. Per combattere contro la sfiga ci sono dei metodi, sicuramente superstiziosi, ma che anche per curiosità vale la pena provare. Uno di questi consiste semplicemente nel fare un breve calcolo a partire dalla propria data di nascita. Ecco una piccola operazione matematica per attirare fortuna e benefici tramite il numero di Nostradamus.

La storia di Nostradamus

Il famoso indovino, vissuto nella prima metà del Cinquecento, è spesso menzionato per le sue predizioni riguardanti la fine del mondo. La sua visione apocalittica è raggruppata all’interno del suo libro “Le profezie” del 1555, dove tutte le sue previsioni sono riportate in rima. I suoi sostenitori pensano che le sue quartine abbiano previsto importanti eventi storici, come l’ascesa di Hitler e l’attentato alle Torri Gemelle. I detrattori sostengono che sia tutto falso. Spesso nelle loro argomentazioni prendono come esempio la mancata catastrofe che lui aveva predetto per l’anno 1999.

La procedura

Che siano storie vere o meno, ecco qui la procedura per attirare fortuna e benefici tramite il numero di Nostradamus. Per prima cosa bisogna scrivere la propria data di nascita e dividerla in singoli numeri. Una volta completato questo procedimento, bisogna prendere i pezzi ottenuti e applicare una strana regola numerologica. Qualcuno nato a febbraio utilizzerà come mese il numero 2. Allora bisogna contare ad alta voce fino a due e sommare i due numeri pronunciati. Ad esempio se uno è nato il 24 gennaio del 1982 il calcolo sarà il seguente:

a) 2 = 1+2= 3

b) 4 = 1+2+3+4= 10

c) 1= 1

d) 1= 1

e) 9= 1+2+3+4+5+6+7+8+9= 45

f) 8= 1+2+3+4+5+6+7+8= 44

g) 2= 1+2= 3

Alla fine l’addizione di tutti i risultati finali darà come risultato 107, numero fortunato per coloro nati nella data sopra proposta. Per ottimizzare gli effetti di questo talismano occorre scriverlo su un foglio bianco e portarlo sempre con sé. L’ideale sarebbe inciderlo su un ciondolo o su un anello in modo da averlo sempre addosso. È anche molto consigliato attaccarlo alle chiavi della macchina in modo da prevenire incidenti automobilistici.

Bene, ora siete in grado di attirare fortuna e benefici tramite il numero di Nostradamus! Se siete interessati alle curiosità riguardanti l’esoterismo, leggete l’articolo sul segno dell’ofiuco.