Tendenze occhiali da sole 2023: scopri i modelli più trendy del momento e quelli che tornano di moda

Gli occhiali da sole proteggono i nostri occhi, ma sono anche degli accessori glamour e di grande tendenza. Ma quali sono i modelli top che indosseremo durante la primavera-estate 2023? Non solo nuove forme e colori ma anche montature del passato che tornano di moda. Scopriamo insieme quali sono le montature del momento.

Con l’arrivo delle belle giornate gli occhiali da sole diventano un accessorio davvero funzionale ed indispensabile. Infatti, hanno la capacità di proteggere gli occhi dai raggi solari.

Sono necessari soprattutto durante la bella stagione. Ma anche in inverno; basta intravede anche un flebile raggio di sole.

Li indossiamo per necessità, ma anche per moda. Infatti, proprio come i capi di abbigliamento e le scarpe, anche gli occhiali da sole si rinnovano di stagione in stagione.

I grandi brand si divertono a proporre nuovi materiali, colori e modelli sempre più particolari.

Tendenze occhiali da sole 2023: ecco quali comprare

Non solo tonalità basiche come il nero e il marrone, ma la moda primavera-estate 2023 ci suggerisce che i modelli colorati saranno un vero must have. Domineranno la scena anche le montature di grandi dimensioni.

Scopriamo quali sono i trend di questa stagione.

Gli occhiali da sole a maschera saranno i più gettonati. Un modello molto di moda negli anni 2000 e che in primavera e in estate torna sulla cresta dell’onda. Le montature 2023 sono oversize, multicolor e molto eccentriche.

Coprono la maggior parte del viso e sono perfette da indossare quando abbiamo poca voglia di truccarci.

Si riconfermano, modello del momento, anche gli occhiali cat eye, caratterizzati dalle estremità all’insù.

Una montatura intramontabile, molto utilizzata dalle dive hollywoodiane come Marilyn Monroe e Grace Kelly.

I cat eye si adattano a qualunque tipo di viso, ma in particolare a chi ha la forma ovale o rotonda.

I grandi ritorni e i colori di tendenza

Tornano di moda anche gli occhiali da sole in metallo. Leggeri, comodi e che, grazie agli occhielli, si adattano alla forma del naso.

Come dimenticare i Ray-Ban stile Aviator, indossati da Tom Cruise nel film Top Gun. Per la stagione primavera-estate 2023 i grandi brand li ripropongono in altri modelli e forme.

Parliamo di colori. Sono di tendenza il rosso e il rosa, ma anche il bianco e il trasparente.

Come scegliere gli occhiali da sole perfetti: attenzione ai particolari

Dopo aver scoperto le nuove tendenze occhiali da sole 2023, vediamo come scegliere il modello migliore.

Grandi, piccoli, colorati o eccentrici. Qualunque tipo di occhiali da sole decidiamo di acquistare facciamo attenzione a questi particolari.

Scegliamo sempre delle lenti di qualità, certificate e controllate. Gli occhiali devono proteggere gli occhi dalle radiazioni del sole e non metterli a rischio.

Prediligiamo la grandezza che più ci piace, ma facciamo attenzione al peso.

Degli occhiali troppo pesanti potrebbero provocare fastidio sul naso e alle orecchie. Per il colore e la forma affidiamoci al nostro stile e al gusto personale.