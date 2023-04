Non ci sono mezzi termini per definire il momento attuale: c’è poca chiarezza di intenti nel breve termine, e si stanno ripetendo dei falsi segnali. Dove si andrà da ora in poi? Questa è una giornata decisiva per Wall Street. Le resistenze che hanno fermato il rialzo da inizio anno durante il mese di marzo, si sono fatte risentire (in modo forte e chiaro!) durante il mese di aprile. Se fallisce questo breakout potrebbero essere dolori, e mettere in gioco la tendenza annuale.

Quadro economico

I recenti rialzi dei tassi di interesse hanno preoccupato molti perchè li ritengono quasi obbligatoriamente come l’anticamera di una recessione economica. Questo non è vero anzi, potrebbero essere benzina sul fuoco del rialzo. Perlomeno questo dice lo studio delle serie storiche. Secondo alcuni la recessione economica ci sarà perchè la curva dei rendimenti si è inclinata negativamente. Questo però non è un indicatore affidabile al 100%, e quindi non deve “essere preso come oro colato” ma andrebbe almeno usato in concomitanza di pattern grafici. Per il momento la tendenza di lungo è rialzista, fino a quando reggeranno i minimi di marzo,

Torniamo al breve termine.

Giornata di contrattazione di giovedì in forte rialzo e si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.826,16

Nasdaq C.

12.142,24

S&P500

4.135,35.

Sembra che si sia formata una nuova inversione rialzista.

Questa è una giornata decisiva per Wall Street

C’è poco da dire e fare, la situazione è molto semplice. Nei prossimi 2/3 giorni i mercati americani si giocheranno una partita molto importante: o le resistenze verranno superate oppure potrebbe iniziare un’importante correzione! Noi cosa pensiamo? Siamo ancora ottimisti perchè i grafici settimanali sono ancora al rialzo, mentre sul giornaliero i nostri oscillatori sono appiattiti senza generare particolari segnali.

Come scritto nei giorni precedenti, per avere le idee più chiare attenderemo la chiusura odierna. Guai se i minimi di ieri, fra oggi e lunedì verrebbero rotti al ribasso!

