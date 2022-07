Sfoggiare una capigliatura sempre perfetta e non avere mai un capello fuori posto è senz’altro uno dei desideri più ricorrenti delle donne (e perché no, anche di molti uomini). In estate poi, mantenere in piega la chioma è piuttosto difficile. Il caldo, l’afa e il sudore certamente non aiutano nell’impresa. Per questo motivo, scegliere il taglio giusto sarà fondamentale per evitare di sembrare uno spaventapasseri. Chic, comodi e sbarazzini i tagli corti sono sempre i più amati per liberarsi del caldo torrido della bella stagione. Inoltre, si asciugano in fretta e sono più facili da gestire. Caratteristiche che piacciono molto alle donne più mature che non hanno molto tempo da dedicare alla capigliatura. Ad esempio, alcuni tagli di capelli corti, di moda per l’estate 2022, non solo sono pratici e veloci da sistemare ma ringiovaniscono d’un colpo il viso di ogni donna.

Le tendenze capelli 2022, però, continuano a stupire e per i prossimi mesi ci saranno diverse novità.

Le ultime novità delle passerelle per l’autunno 2022

Il capello naturale sarà il preferito anche nei mesi autunnali, tuttavia, la riga sarà la vera svolta per un look più stiloso e di tendenza. Si preferirà una riga laterale, sia per i capelli lisci che per quelli ricci. Per quanto riguarda i tagli, invece, resteranno in vetta alla classifica i tagli grafici e femminili, come il caschetto e il pixie cut. Non sparirà la frangia, da quella lunga e pari a quella più scalata.

Sta già spopolando, invece, un tipo di frangia che piace molto sia alle giovanissime che alle donne più grandi. Ecco di cosa stiamo parlando.

Tendenze capelli 2022, ecco il taglio del momento che ringiovanisce e valorizza

A valorizzare il viso in modo semplice ricreando un effetto affascinante e un po’ di volume che armonizza i lineamenti arrivano loro: le “Chin Bangs”. Due ciuffi laterali che somigliano alle famose “Curtain Bangs” d’inizio estate, ma più lunghe. Questi ciuffi arrivano al mento e sono perfetti per i capelli medio-lunghi. Attenzione, però, perché le Chin Bags non sono semplici scalature. Difatti, questo taglio non prevede necessariamente delle scalature frontali. In buona sostanza, le Chin Bang sono una sorta di frangia pari che sta crescendo. In questo modo, si creano una serie di volumi che incorniciano il viso e modellano le proporzioni, senza esporre troppo zigomi ed eventuali rotondità del volto. Ideali per regalare un tocco di movimento alle chiome senza stravolgere il taglio.

