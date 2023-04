Le azioni Tenaris potrebbero essere sul punto di riscattare un ultimo anno al ribasso: opportunità in arrivo?

L’ultimo anno non è stato dei migliori per il titolo che ha perso circa il 10%. Tuttavia, le azioni Tenaris potrebbero essere sul punto di riscattare un ultimo anno al ribasso. Potrebbero, quindi, essersi create le condizioni per una ripartenza al rialzo.

Quali sono gli aspetti positivi di forza e di debolezza del titolo?

Il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, la società genera margini elevati e sembra essere molto redditizia.

La situazione finanziaria della società appare eccellente e questo le conferisce una notevole capacità di investimento.

La valutazione della società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Anche il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica. Inoltre, considerati i flussi di cassa generati dall’attività dell’azienda, la sua valorizzazione è debole.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo sia le stime sul fatturato della società che quelle sugli utili per azione.

La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio, quindi, è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento. Allo stato attuale, infatti, il prezzo obiettivo medio degli analisti esprime una sottovalutazione superiore al 40%. Tuttavia, va notato che l’opinione media del consensus degli analisti che seguono il titolo è peggiorata negli ultimi quattro mesi. Inoltre, i prezzi obiettivo degli analisti che seguono l’azione, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone una difficoltà nel valutare l’azienda e la sua attività.

Le azioni Tenaris potrebbero essere sul punto di riscattare un ultimo anno al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta dell’11 aprile in rialzo del 2,70% rispetto alla seduta precedente a quota 13,31 €.

È da circa un mese che le quotazioni si stanno muovendo in prossimità di area 13 € che sta agendo da ottimo supporto. Questa lunga fase di indecisione, però, potrebbe essere agli sgoccioli. Le medie mobili, infatti, hanno incrociato al rialzo e potrebbero preludere a una nuova fase rialzista. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 13,655 €. In questo caso le azioni Tenaris potrebbero dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea rossa.

