L’isola da sogno con mare cristallino e spiagge bianche scelta da Francesca Chillemi per rilassarsi al caldo in primavera

Rilassiamoci al sole e facciamo i primi tuffi nelle splendide acque di questa località poco distante dall’Italia. Non costa molto ed è facile da raggiungere, la meta scelta dalla bellissima Francesca Chillemi per trascorrere le vacanze di primavera.

Perché aspettare le vacanze estive per concedersi una pausa della routine quotidiana, il momento giusto per risparmiare è proprio la primavera. Se non vediamo l’ora di stenderci al sole e fare un tuffo in acqua, ma senza spendere grosse cifre, potremmo optare per alcune incredibili mete. Tra le località preferite dai vip ci sono sicuramente le isole Baleari in Spagna, un arcipelago baciato dal sole anche in questo periodo dell’anno. Anche l’amatissima Francesca Chillemi, protagonista della fiction “Che Dio ci aiuti”, ha scelto di trascorrere le vacanze di Pasqua in un’isola spagnola, Ibiza. La bellissima ex Miss Italia ha pubblicato su Instagram, appena arrivata a destinazione, delle foto in versione acqua e sapone con un outfit decisamente casual. Un viaggio perfetto per rigenerarsi, trovare la carica e concedersi il meritato riposo in un hotel del luogo.

L’isola da sogno con mare cristallino e spiagge bianche: Ibiza e Minorca

Ibiza è frequentata da moltissimi vip grazie anche alla movimentata vita serale e notturna che offre, soprattutto in estate. Sicuramente tra luglio ed agosto rischiamo di trovare molti turisti, ma c’è sempre la possibilità di spostarsi in zone meno battute e rilassarsi in spiaggia. È collegata molto bene con l’Italia e il volo non dura molto, da Roma circa 2 ore. Essendo un’isola abbastanza grande avremo diverse opzioni sull’alloggio, le zone meno affollate si trovano a nord, a sud i punti più frequentati. Diversi i possibili itinerari nell’isola, sia a sfondo naturalistico che culturale, per poi concludere la giornata con aperitivo sul mare e panorama mozzafiato. Le temperature a fine aprile si aggirano intorno ai 20 gradi e salgono nel mese di maggio, quindi potremmo anche fare un bagno rigenerante nelle acque limpide.

Oltre Ibiza, se vogliamo risparmiare, allora potremo organizzare il nostro viaggio a Minorca, dichiarata Riserva della Biosfera, meta perfetta per giovani e famiglie.

Minorca: non solo sabbia fine e acque limpide

Minorca, l’isola da sogno con mare cristallino e spiagge bianche, è la più economica e tranquilla, diversa dalle altre proprio per lo stile di vita rilassato. Non mancano locali e vita notturna nella capitale, Mahon, e avremo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda calette e spiagge indimenticabili, dove il mare è turchese.

Sabbia fine e bianca a Cala Macarelleta, Galdana, Turqueta, Mitjana e mare caraibico a Es Talaier, immerse in una vegetazione selvaggia e tipicamente mediterranea. Gli amanti della natura potranno visitare il parco e le riserve naturali, dove avvistare animali straordinari, come falchi e aironi. Oltre il relax e la natura scopriamo i piccoli borghi, i villaggi della zona e le altre bellezze.

L’isola da sogno con mare cristallino e spiagge bianche incredibili testimonianze archeologiche risalenti alla preistoria fino all’arrivo dei romani.