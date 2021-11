Comprare casa è sempre una scelta estremamente difficile. In quei momenti dobbiamo equilibrare molte variabili e spesso la maggioranza delle quali non è nemmeno oggettiva. La casa è uno degli investimenti più importanti che facciamo in vita ma non si tratta soltanto di esborso economico.

La casa diventa, prima o poi, parte di noi. Ci viviamo dentro, la facciamo vedere ad amici e parenti. Ci rappresenta o, meglio ancora, vorremmo cercare di farla assomigliare a noi. Per questo motivo, quando dobbiamo comprare casa prendiamo sempre molto tempo.

Una variabile, però, è oggettiva e fissa. Parliamo del metro quadrato, ovvero la base per calcolare il costo delle case. Negli ultimi tempi ci sono state alcune modifiche sul prezzo delle case, che derivano dalla situazione di pandemia mondiale. Dunque, ecco dove comprare casa e risparmiare sul prezzo al metro quadrato in Italia.

I dati di Idealista

Partiamo da un presupposto: la pandemia ha cambiato moltissime nostre abitudini, molte delle quali rientrano nella categoria professionale.

In primis, pensiamo alla questione dello smart working. Infatti, questa opportunità ha aperto delle strade immobiliari inesplorate. Non bisogna più necessariamente vivere nel centro di una grande città.

Il sito Idealista ha studiato questo fenomeno e ha sottolineato che ci sono ben 21 province in cui il prezzo al metro quadro in media costa meno di 1000 euro.

La regione con più province interessanti sotto questo punto di vista è sicuramente la Sicilia, che ne ha ben 5. Parliamo di Caltanissetta, Enna, Agrigento, Ragusa e Siracusa. Il prezzo minimo lo troviamo a Caltanissetta con 724 euro mentre quello più alto è per Siracusa con 980 euro.

Ecco dove comprare casa e risparmiare sul prezzo al metro quadrato in Italia

Un dato è davvero interessante e inaspettato: la provincia in cui costa di meno il prezzo al metro quadrato è Biella, nel Piemonte settentrionale. Infatti, il parliamo di 650 euro. Il Piemonte, però, non si ferma qui: Vercelli, Alessandria e Asti hanno un prezzo che varia dai 830 ai 905 euro.

Ritornando al Sud, è interessante il caso della Calabria, in cui troviamo ben 4 province. Oltre a Reggio, abbiamo Cosenza, Crotone e Catanzaro. Il prezzo si aggira intorno ai 900 euro.

Restando sempre al Sud, troviamo Isernia, in Molise, in cui servono 720 euro in media e Campobasso, più cara ma sempre ragionevole a 970 euro.

Il Lazio, invece, si presenta con sole due provincie. Parliamo di Frosinone e di Rieti, che variano da 867 a 858 euro.

Infine, troviamo Rovigo per il Veneto, Lecce per la Puglia, Avellino e Benevento per la Campania.

