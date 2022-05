Gli ultimi giorni di maggio sono roventi non solo da un punto di vista atmosferico per alcuni segni zodiacali. Nel fine settimana in particolare si prevedono per qualcuno incontri ricchi di passioni. Secondo le stelle infatti la posizione degli astri influenzerà fortemente i rapporti di amore sia di chi è in coppia che di chi invece non ha ancora trovato l’anima gemella.

In particolar modo si prevedono temperature bollenti e sole che splende per i Gemelli, le Bilance e gli Acquario ossia i cosiddetti segni d’aria. Questi sono caratterizzati dalla leggerezza e dalla capacità di comunicare e socializzare.

Ebbene in questi ultimi giorni del mese queste caratteristiche saranno utilizzate al meglio. Dunque i single dei Gemelli dovrebbero accettare senza indugio un invito inaspettato. Questo potrebbe rivelarsi un incontro ben migliore di quello che era sulla carta. A coloro che sono in coppia invece suggeriamo di lasciarsi andare alla fantasia. Per i nati a cavallo fra settembre e ottobre sarà invece fondamentale passare il tempo con la propria dolce metà. Infatti è bene che i nati sotto il segno della Bilancia, così come gli Acquario, trascorrano il tempo con i propri cari organizzando qualcosa di carino che lasci il segno. Per chi è solo non si esclude un colpo di fulmine che potrebbe portare alla svolta definitiva.

Temperature bollenti e sole che splende per i segni d’aria mentre problemi economici ed un tradimento inaspettato per questi altri

Grossi problemi economici invece assillano i nati al finir dell’estate. Purtroppo infatti le troppe spese, anche inaspettate hanno portato un esborso di denaro notevole a cui è difficile far fronte. Lamentarsi con il partner non risolve il problema ma rende l’atmosfera ancora più tesa all’interno della coppia. Dunque anziché piangere sul latte versato sarebbe meglio che i nati fra agosto e settembre si rimboccassero le maniche e passassero all’azione. D’altra parte la proverbiale capacità riflessiva tipica dei nati sotto questo segno li aiuterà a trovare la giusta soluzione.

In questi ultimi giorni di maggio ci sarà un segno che avrà in testa solo una parola “libertà”. Ebbene i Sagittario saranno particolarmente focalizzati su se stessi e del tutto incuranti di coloro che li circondano. L’istinto potrebbe dunque portarli a cadere in un’avventura occasionale anche se impegnati in una relazione stabile. Attenzione, passato questo momento di euforia potrebbe sopraggiungere il pentimento per aver buttato all’aria una storia importante.

Lettura consigliata

