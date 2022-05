Ora che è arrivata l’estate gli italiani cominciano a pensare alle meritate vacanze estive, e le destinazioni più gettonate sono senza dubbio quelle in riva al mare. Ma come possiamo goderci spiaggia, sole e ristoranti senza venire soffocati dalle folle che ogni estate si riversano sulle coste? Semplice: basta dirigersi in luoghi dalle spiagge incantevoli ma un po’ defilate, in modo da godersi le bellezze naturali in tutta tranquillità. E tra queste mete da sogno ce n’è una che molti italiani ancora non conoscono, nonostante si trovi a pochi passi da una delle località più amate non solo dai nostri connazionali, ma da turisti di tutto il Mondo. Vediamo quale.

A un’ora da Corfù sorge Igoumenitsa

Ma di quale meta stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta della splendida Igoumenitsa, sulla costa occidentale della Grecia. Igoumenitsa si trova dall’altra parte dello stretto che separa la famosissima isola di Corfù dalla terraferma. Si raggiunge molto facilmente da Corfù con diversi collegamenti quotidiani in traghetto. Igoumenitsa ha soltanto 25.000 abitanti ed è certamente meno frequentata della sua molto più famosa vicina, Corfù. Ma non lasciamoci ingannare, perché le sue bellezze naturali sono assolutamente incantevoli.

A un’ora da una delle attrazioni turistiche più gettonate di sempre questa cittadina ha spiagge incantevoli lontano dalle folle estive

Igoumenitsa si raggiunge facilmente dall’Italia in traghetto, da Venezia, Ancona, Bari e Brindisi. Ma forse il modo più veloce per raggiungerla è atterrare all’aeroporto più vicino, quello di Corfù. L’aeroporto sorge a poche centinaia di metri dal porto di Corfù, da dove partono i traghetti per collegamenti quotidiani con Igoumenitsa. Il viaggio dura circa un’ora.

Spiagge, musei, monasteri, e ottimi ristoranti

A un’ora da una delle attrazioni turistiche più affollate del Mediterraneo, godiamoci le serene spiagge di Igoumenitsa, meno frequentate ma non meno incantevoli di quelle di Corfù. Valgono una visita in particolare la spiaggia Drepano e la spiaggia Ermiti, subito a nord della cittadina, e la splendida Laguna Blu, dalle acque caraibiche, raggiungibile in pochi minuti di traghetto turistico dal porto di Igoumenitsa. Non mancano opportunità per gli amanti della cultura: la città vanta un museo archeologico di altissimo livello, che dettaglia la lunga storia di questa regione della Grecia. Visitiamo anche la splendida Chiesa Ortodossa dell’Annunciazione, ricca di splendide icone dorate in stile bizantino. Dopo l’attività fisica e la cultura, certamente non deve mancare la buona tavola, accompagnata da uno dei molti alcolici locali amatissimi dai Greci e dai turisti.

