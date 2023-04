Le azioni dell’operatore telefonico sono state di gran lunga le peggiori tra le Blue Chip di Piazza Affari portandosi sotto la soglia psicologica di 0,3 €. Basti pensare che dopo Telecom Italia che è stato il peggiore titolo della seduta con un crollo dell’8,27%, il secondo peggiore titolo, Reply, ha perso solo il 2,91%. Ma cosa ha scatenato le vendite sul titolo? Ancora una volta, nel bene e nel male, a dettare il ritmo e la tendenza è stato l’andamento dei tentativi di vendere la rete. Quindi, Telecom Italia si impiglia nella rete e cade pesantemente sul Ftse Mib. Quali potrebbe essere i possibili scenari per il futuro dell’operatore telefonico?

Cosa sta accadendo riguardo la vendita della rete?

La cordata Cdp-Macquarie e il fondo Kkr hanno presentato le nuove offerte per la rete Telecom. Entrambe, però, non hanno superato i 20 miliardi di euro. Il mercato non le ha ritenute soddisfacenti e a subirne le conseguenze è stato il titolo Telecom. Le due offerte non vincolanti saranno prese in esame dal consiglio di amministrazione della compagnia telefonica nella riunione del 4 maggio 2023.

Proprio la possibile vendita della rete che aveva sostenuto le quotazioni di Telecom Italia, tanto da farlo essere a lungo il migliore titolo da inizio anno, è stata, quindi, la causa scatenante del sell-off.

Telecom Italia si impiglia nella rete e cade pesantemente sul Ftse Mib: quali possibili scenari secondo l’analisi grafica?

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 19 aprile in ribasso dell’8,27% rispetto alla seduta precedente a quota 0,2860 €.

Un ribasso così importante, sia in termini percentuali che di volumi, non si vedeva sul titolo da oltre un anno. D’altra parte, era da diverse sedute che le quotazioni non riuscivano a superare il forte ostacolo in area 0,3071 €.

Con questo ribasso in un solo colpo tutti gli indicatori hanno invertito al ribasso con le quotazioni che potrebbero essere pronte a raggiungere l’obiettivo più probabile in area 0,2574 €. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 0,2789 €.

Solo un immediato recupero di area 0,3071 € potrebbe favorire una ripartenza al rialzo del titolo Telecom Italia.

