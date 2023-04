Errori da evitare ad un matrimonio: ecco le dritte per fare bella figura

Con l’arrivo della bella stagione si moltiplicano le occasioni per festeggiare. Primavera ed estate sono il periodo ideale per organizzare un matrimonio, ma anche per parteciparvi. Una cerimonia necessita di tanti preparativi, ma non sono solo gli sposi a doversi organizzare. Anche gli invitati svolgono un ruolo importante e devono fare bella figura. Ma in qualche occasione questo non avviene. Esistono alcune regole da seguire per non sbagliare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Una delle cerimonie più importanti nella vita di una coppia è certamente il matrimonio. Negli anni questi eventi sono diventati sempre più raffinati ed elaborati. Dalle feste a tema alle location esclusive, c’è l’imbarazzo della scelta. Anche gli invitati sono responsabili di una buona riuscita della cerimonia. Anche loro hanno il dovere di fare una bella figura, anche se non sempre accade questo. Esistono alcuni errori da evitare ad un matrimonio, piccole sviste che però influenzano il risultato finale. Ma non è il caso di andare in panico.

Location e orario sono informazioni essenziali per partecipare ad un matrimonio

Se veniamo invitati ad un matrimonio la prima cosa da non trascurare sono i dettagli. Gli sposi impiegheranno tutto l’amore e l’impegno possibile per organizzare un evento memorabile. Per questo motivo anche gli invitati devono ricambiare, cercando di mostrare la loro parte migliore. Come abbiamo detto i dettagli aiutano a fare la differenza e in particolare due. E’ importante capire in quale luogo si svolge la cerimonia per scegliere l’abito in modo adeguato. Ogni matrimonio è diverso dall’altro, lo scenario cambia sempre. Se ad esempio i festeggiamenti si svolgono in una villa o un castello è bene prediligere abiti lunghi e accessori più formali. Diversamente, se si tratta di una spiaggia è bene evitare tacchi a spillo ed abiti particolarmente lunghi. Ma oltre questo non trascuriamo l’orario del matrimonio. Se la cerimonia si svolge di giorno si suggerisce di indossare abiti midi o corti. Inoltre è consigliabile utilizzare colori chiari, evitando il bianco. Nel caso invece si svolga di sera, possiamo puntare su abiti lunghi, tute eleganti ma soprattutto arricchire l’outfit con accessori gioiello. In questo caso vanno preferiti colori più scuri, evitando nero e viola.

Errori da evitare ad un matrimonio: ecco le dritte per fare bella figura

Come abbiamo accennato il ruolo dell’invitato non è da sottovalutare. In particolare la posizione ricoperta da alcuni invitati. Ad esempio al centro dell’attenzione saranno di certo la mamma della sposa e quella dello sposo. In questo caso l’ideale sarebbe un abito fatto su misura, da non trovare addosso ad altre. Da utilizzare tinte delicate come i colori pastello. E naturalmente per completare l’outfit, gioielli ed accessori eleganti. Come non menzionare il testimone figura di rilievo durante la cerimonia. Si suggerisce un look sobrio. Da evitare i colori particolarmente accesi come ad esempio il rosso. Per quanto riguarda il modello è da tenere conto dell’orario del matrimonio.